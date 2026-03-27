「エディオン丸亀店」、4月17日に移転増床オープン！

「エディオン丸亀店」の外観イメージ

同じ市内で移転

移転を機に玩具やトレカの取り扱いを開始する

店内イメージ

エディオンは、2013年9月のオープンから約12年間営業していた「エディオンゆめタウン丸亀北店」を丸亀市田村町の国道11号線と県道206号線に面した角地に移転し、「エディオン丸亀店」として4月17日にオープンする。移転増床となるエディオン丸亀店は、従来の品揃えに加え、新たに玩具やトレーディングカードをの取り扱いを開始する。売場面積は3302平方メートル（約1000坪）で、取扱商品は映像家電、情報家電、生活家電、季節家電、携帯電話、リフォーム、太陽光発電システム、おもちゃ、トレーディングカード、ゲーム・関連品など。所在地は香川県丸亀市田村町字平池883（3月27日にオープンした「ニトリ 丸亀田村店」と同じ）、駐車場台数は362台（施設共用）。営業時間は10時～20時。4月17日から19日までの3日間、オープニング限定イベントを開催する。各日、先着200人に来店記念品を進呈するほか、期間中に合計3000円以上購入するとスイーツが当たる抽選会に参加できる。また各日、「家電の無料点検」を実施する。