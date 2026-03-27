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ビックカメラ「池袋西口IT tower店」も対象！豊島区の大学生はさらに3％ポイントアップ

販売戦略

2026/03/27 13:00

　ビックカメラは3月27日から、豊島区内にキャンパスを構える大学の学生を対象に、通常ポイントに加えて3％ポイントがアップする「学生証提示でポイントアップキャンペーン」を実施している。終了日は未定で、決定次第キャンペーンページで告知する。

3月14日にオープンした
「ビックカメラ池袋西口IT tower店」も対象

対象大学であれば豊島区外キャンパスでも対象

　キャンペーンの対象大学は以下の通り。立教大学、学習院大学、帝京平成大学、東京国際大学、大正大学、東京福祉大学、女子栄養大学（4月から日本栄養大学）、東京音楽大学、川村学園女子大学、東京交通短期大学。

　対象大学に在籍する大学生であれば、豊島区外のキャンパスに通っていても対象になる。
 
池袋エリア限定施策。
「学生証提示でポイントアップキャンペーン」

　対象店舗は、池袋エリアのビックカメラ各店で、池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店、池袋西口IT tower店となる。

　会計時に学生証を提示すると、通常ポイントに加えて3％ポイントアップする。

　物価高騰で生活負担が増す中、創業の地・豊島区池袋の学生生活を支援したいという思いから実施される取り組みとなっている。

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