1ボタンで8操作!? 話題のスマートウォッチや最新のクリスマスマーケット情報【今週のニュースまとめ】

【今週のニュースダイジェスト】 11月21～27日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、1ボタンのプログラマブルボタンについて取り上げた記事だった。「チェンソーマン レゼ篇」のスマートウォッチを紹介した記事も読者の興味を引いた。「2026年新春福箱」「クリスマスマーケット」「ポイ活機能」がテーマの記事も関心が高かった。サンワサプライは、1ボタンのプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を同社の公式Webショップ「サンワダイレクト」やAmazonなどで11月25日に発売した。販売価格は3180円。新製品は、一つのボタンに最大八つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。楽譜や資料のページめくりに使用するページターナーとしても活用できる2Way仕様だ。サイズは幅約5.5×奥行5.2×高さ3cmで、重さは37g。作業や演奏の邪魔をしない静音スイッチを採用しており、無線・有線兼用モデルとなっている。ウエニ貿易は、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」から、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチの予約受け付けを11月25日に開始した。いずれも価格は9900円。一般発売は11月28日。今回、発売される劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチは、それぞれのキャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えている。ビックカメラは、「2026年新春福箱」の抽選申し込み受け付けを、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」で11月20日に開始した。申し込み受付期間は11月26日20時59分までだった。2026年新春福箱では、「ミラーレス一眼カメラセット福箱」（6万9800円）、「iPad 11インチ 128GB福箱」（4万3800円）、「SIM フリースマホ福箱」（2万4800円）、「Switch 本体セット福箱」（3万7980円）、「ウイスキー山崎 18年 700ml 福箱」（6万500円）など、全77種類を用意した。アクセス良好な都会のクリスマスマーケットが、今年も関東で盛り上がっています。おすすめは、仕事帰りやショッピングのついでに立ち寄れる「東京クリスマスマーケット2025」「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」「千葉クリスマスマーケット2025」。関東のクリスマスマーケットは、雪国とは異なり、雪道や車移動の心配がほとんどなく、気軽におでかけができるのが魅力。ただし都会ゆえに「電車の混雑」「荷物の持ち方」「キャッシュレス決済への準備」など、都市ならではの準備と心構えが必要です。LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で「ポイ活」機能の提供を11月20日に開始した。ポイ活機能では、対象作品を指定話数読んだりアイテムを使用したりといった、その日のリクエストを達成することでポイントを獲得できる。獲得したポイントは、「えらべるPay」または「LINEマンガ」で使えるマンガコインとの交換が可能となっている。