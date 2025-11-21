「ビックカメラ・ドット・コム」の2026年福箱が開幕！11月20日から抽選申し込み受付中

ビックカメラ・ドットコム」にて

「2026年新春福箱」の抽選申し込みを受付中

人気のタブレット端末やゲーム機、お酒まで全77種類がお得に！

ビックカメラは11月20日から、「2026年新春福箱」の抽選申し込み受け付けを、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて開始している。申し込み受付期間は11月26日20時59分まで。2026年新春福箱は、「ミラーレス一眼カメラセット福箱」（6万9800円）、「iPad 11インチ 128GB福箱」（4万3800円）、「SIM フリースマホ福箱」（2万4800円）、「Switch 本体セット福箱」（3万7980円）、「ウイスキー山崎 18年 700ml 福箱」（6万500円）など、全77種類を用意している。なお、年内の大掃除や年賀状印刷の需要に応えるべく、「ロボット掃除機 福箱」（3万4800円）、「インクジェット複合機 福箱」（9980円）、「ブルーレイプレイヤー 福箱」（1万1800円）は、年内（12月13日前後）に配送する。抽選への応募にあたっては、ビックカメラ・ドットコム会員であり、2022年11月20日～2025年11月19日の期間に同ショップにて購入履歴がある、またはビックカメラグループ店舗（ビックカメラ、ソフマップ、コジマ）にて購入履歴があり、11月19日までに「ビックカメラ・ドットコム」会員登録もしくはポイント共通利用手続きが完了している必要がある。