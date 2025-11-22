欲しいゲーミングPCの値下げを即通知！ 検索サイト「gg」が新機能を公開

「gg」にて「お気に入り」登録したゲーミングPCの

気づけばは11月17日に、同社の運営するゲーミングPC検索サイト「gg」において、お気に入り登録したゲーミングPCが値下げされた際に、サイト内でユーザーに知らせる「値下げ通知機能」を公開した。今回の「gg」における「値下げ通知機能」の追加は、ゲーミングPCの価格が毎日のように変動するため、「ほしいゲーミングPCが安くなる瞬間を逃しやすい」という課題に対応すべく行われている。同機能によって、ユーザーはゲーミングPCの公式サイトを何度も巡回する必要がなくなり、気になるゲーミングPCが値下げされた瞬間を確実にキャッチできるようになる。また、結果としてよりおトクでストレスのない購入判断が可能になる。利用にあたっては、「gg」にて見つけた気になるゲーミングPCを「お気に入り」に登録すると、そのPCが値下げされた際に通知が表示される。あわせて、「お気に入り」一覧画面には変動額が表示されるため、どのくらい値下げされたかがひと目でわかる。