大阪だけのごほうび！「おいもとりんごのパイ」が期間限定で発売

おいもとりんごのパイ

バランスのとれた味わい

「おいもとりんごのパイ」のパッケージ

ドウシシャは、おいものスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）の大阪産はちみつを使用した新商品「おいもとりんごのパイ」を、大阪府内のジェイアール西日本デイリーサービスネット4店舗で、11月1日から期間限定で先行販売している。価格は、単品が297円、4個入りが1296円。おいもとりんごのパイは、しっとりなめらかなおいも餡に程よい酸味のりんごジャムと食感を楽しめる角切りりんごと、大阪産はちみつを合わせることによって、甘さに奥行きとアクセントを添えたバランスのとれた味わいに仕上げている。パッケージは、ポップな赤を基調とした箱に「OIMO MERCI」のイメージキャラクターであるメルシーの衣装を、ビビッドな黄色のヒョウ柄に変更したデザインで、大阪限定をアピールした。販売店舗は、アントレマルシェ天王寺店、アントレマルシェ大阪店（4個入りのみ販売）、おみやげ街道アルデ新大阪店、アントレマルシェ新大阪中央口店（単品のみ販売）。