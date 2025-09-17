秋の味覚を贅沢に！ ソフトタイプのクッキー「おいもバターソフト」がドウシシャから

おいもバターソフト

しっとりした食感と溶けるような口あたり

「おいもバターソフト」に添えられるカードのイメージ

「おいもバターソフト」のパッケージ 5個入り（左）と10個入り

「OIMO MERCI」のロゴ

ドウシシャは、おいもスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）」の新製品となる「おいもバターソフト」を、同社の公式オンラインショップ「amine Sweets Online」で9月16日に発売した。価格は、5個入りが1080円、10個入りが2160円。おいもバターソフトは、濃厚な芋の香りとバターの上質なコクを閉じ込めた、ソフトタイプのバタークッキー。しっとりした食感と、溶けるようにほどける口あたりによって、やさしいおいしさを実現した。OIMO MERCIの商品ごとに添えられる、パリ仕立てのおいもスイーツになるまでの小さな物語が綴られたカードには、フランス・パリの街角で香る芳醇なバターと出会った、おいもの女の子メルシーの物語が綴られている。OIMO MERCIは、「おいもがパリに恋をした」をコンセプトにしたおいもスイーツブランドで、スイーツの特徴に合わせてさつまいもの品種を変えて、ていねいに厳選したさつまいもを使用している。