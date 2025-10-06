新感覚のブリュレバタータルト！ 「東京高輪バタリスタ」が東京駅に初出店

「東京高輪バタリスタ」第1弾「東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト」が

「PLUSTA東京八重洲中央」で発売

一口で広がるサクサクの食感

スクエア型のタルトに濃厚で滑らかな

キャラメルチョコレートを流し込んだ

「東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト」のパッケージ

ドウシシャは、東京高輪を舞台にこれまでにない新たなバター体験を提供する新ブランド「東京高輪バタリスタ」の第1弾となる「東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト」を東京駅構内「PLUSTA東京八重洲中央」（東京都千代田区）で9月30日から発売している。価格は、5個入りが972円、8個入りが1512円。東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルトは、手でつまんで味わう贅沢バターを体験してもらいたいとの考えから、上品な一口サイズに仕上げられている。黄金色に焼き上げたバター香るタルト生地は、一口でサクサクの食感と豊かなバターの風味が広がる。スタイリッシュなスクエア型のタルトに、濃厚で滑らかなキャラメルチョコレートを贅沢に流し込み、仕上げに表面を香ばしくブリュレしてほろ苦さと甘みの絶妙なバランスを演出しており、カリッとしたクランチ状のブリュレ、とろりとしたキャラメルチョコレート、サクッとしたタルト生地の三つの食感が楽しめる。パッケージは、天面のゴールドとオフホワイトのバランスが、高級感とモダンさ、ナチュラルさをイメージし、部分的に和柄をあしらうことで、東京高輪の持つ歴史や文化を表現した。パッケージの花のような文様は、東京都港区の木「ハナミズキ」をモチーフにしている。