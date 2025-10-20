品川駅に期間限定出店！ さつまいもスイーツ「OIMO MERCI」が登場

さつまいもスイーツブランド「OIMO MERCI」が

PLUSTA Gift品川幹線南改札内に期間限定出店

サブレサンド2種類の詰め合わせ

「おいもサブレサンド詰め合わせ」のイメージ

ドウシシャは10月15～29日の期間、さつまいもスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）」を、PLUSTA Gift品川駅南改札内（東京都港区）で出店している。営業時間は6時30分～22時（最終日のみ10時頃まで）。今回の出店では、OIMO MERCIの定番商品である2種類のさつまいもを使用した「おいもサブレサンド詰め合わせ」を販売する。おいもサブレサンド詰め合わせは、きれいな色味でやさしい甘さのむらさき芋と、クリーミーで濃厚なさつま芋を練り込んだ2種類の厚焼きサブレで、おいものチョコレートをサンドした。香ばしく焼き上げた、彩り豊かなきいろとむらさきの2種類のサブレサンドの詰め合わせとなっている。価格は、6個入りが1242円、12個入りが2484円。