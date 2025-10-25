週末にチェック！ 暮らしに役立つ話題をピックアップ【今週のニュースまとめ】

癒しの休日は“スマホでお得”に！

PC初心者必見

登坂さん

日本基準で開発

回復の兆しが見えてきた

部原海岸の目の前に

【今週のニュースダイジェスト】 10月17～23日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「関東のおすすめスーパー銭湯」について取り上げた記事だった。「Windows 10サポート終了」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「ドラム式洗濯乾燥機」「有機ELテレビ」「コンテナホテル」がテーマの記事も関心が高かった。スーパー銭湯は、サウナや露天風呂など、さまざまな浴場設備に加え、レストランや休憩所などを併設した日帰り入浴施設です。最近は、スマートフォン（スマホ）からあらかじめ電子チケットを購入したり、クーポンを利用したりするなど、電子化も進み便利になってきています。そこで、電子チケットやクーポンが利用できる関東のスーパー銭湯を紹介します。電子チケットやクーポンを利用できる、おすすめのスーパー銭湯は、次の六つです。・【東京】両国湯屋江戸遊・【東京】東京豊洲 万葉倶楽部・【神奈川】横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯・【千葉】成田空港温泉 空の湯・【埼玉】おふろcafe ハレニワの湯・【埼玉】美楽温泉 SPA-HERBS（スパハーブス）本物の温泉を運び込んでいる施設、全国でも珍しい高濃度炭酸泉の施設、温泉はもちろんロケーションにもこだわった施設など、関東には趣向を凝らしたスーパー銭湯がそろっています。1日かけて満喫し尽くしたい施設ばかりなので、しっかりと計画を立てて行くことをおすすめします。マイクロソフトのOS「Windows 10」は10月14日でサポートが終了した。IT業界では「EoS（End of Support）」と表現され、大きなトピックスの一つとなっていた。しかし、Windowsの大規模なバージョンアップはこれまでも定期的に行われてきたもの。「このままでも大丈夫なのでは？」と考える人も多いだろう。本稿では、「そもそもEOSって何？」といった素朴な疑問から、秋葉原の老舗PCショップ ドスパラ秋葉原本店スタッフの登坂さんに話を聞いてみた（BCN・寺澤 克）。※この記事は、10月18日時点の情報をもとに掲載しています。（以下敬称略） 10には、元から入っているWindows Defenderというセキュリティーソフトがあります。サポートが終了するとそれが、更新されなくなり、新たなウイルスに対応できなくなってしまいます（※）。※取材後、Windows 10のセキュリティーの更新を1年間延長できる「拡張セキュリティー更新プログラム」について、マイクロソフトは一般消費者向けにも販売を開始しました。ハイセンスジャパンは、このほどドラム式洗濯乾燥機の新製品「HWF-D120XL-W（D120XL）」を発売した。新製品は日本の消費者ニーズをリサーチして、そのニーズに合致した機能を搭載しているという。同社では今年からエアコン、冷蔵庫、洗濯機と生活に密着したカテゴリの新製品を続々と市場投入しており、今回の新製品は同社が日本で発売する初のドラム式洗濯乾燥機だ。D120XLは、本体寸法と設置性だが、本体のサイズは幅598mm×奥行630mm×高さ1007mmで、洗濯容量は12kg。洗濯容量が同じクラスの製品の中ではトップクラスのコンパクトさという。しばらく大幅な販売減に苦しんでいた有機ELテレビに、明るい兆しが見えてきた。この9月、販売台数前年比が92.1％まで回復してきたからだ。販売金額こそ82.0％と依然2桁減だが、しばらく続いた大幅減に比べればかなり改善している。販売台数は23年11月に102.0％を記録して以降、ずっと前年比減が継続。特に昨年9月以降の縮小が激しく、前年比で5割近く減小する月も散見された。足元でも、この7月は台数前年比で55.3％とほぼ半減。しかし8月は79.4％でマイナス幅が縮小。有機ELテレビの販売減は一旦底を打ったように見える。使い勝手や軽快な操作感、オンラインコンテンツの扱いやすさなどのメリットの方がわかりやすく、消費者に「刺さる」。これからのテレビの差別化要因は、画質から「機能」にシフトすることになるだろう。（BCN・道越一郎）デベロップは11月19日に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 勝浦」（千葉県勝浦市）を開業する。同ホテルは、「R9 HOTELS GROUP」としては全国で128店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては118店舗目となる。今回、開業する「HOTEL R9 The Yard 勝浦」は、JR外房線・勝浦駅から車で約7分、国道128号沿いに位置しており、隣地にはコンビニエンスストア、徒歩圏内には飲食店が点在しているため、滞在中も快適に過ごせる。