「Amazonプライム感謝祭」に先行、NiZmir「サロン級IPL脱毛器」が最大42％オフ

NiZmir IPL冷感脱毛器

「痛みレス脱毛」を実現

健康美容家電ブランド「NiZmir」は、10月7日から10月10日まで開催される「Amazon感謝祭」に先行し、10月4日0時00分から、主要オンラインストアで「NiZmir IPL冷感脱毛器」を最大42％OFFの特別価格で販売する。感謝祭特別価格は5938円（通常価格は1万280円）。NiZmirでは、多くの顧客から寄せられる「VIOや顔、脇などデリケートな部位に使える？」「痛くないの？」「敏感肌でも大丈夫？」「男性も使える？」といった脱毛器への疑問の声に応えるため、これまで製品改良を重ねてきた。その結果誕生したのが、痛みを抑え、肌質や性別を問わず、脇やVIOラインなどのデリケートな部位も含む全身に使えるNiZmir IPL脱毛器。同製品は、独自の冷感技術により痛みを感じにくい「痛みレス脱毛」を実現したサロン級脱毛器。冷却機能で肌への刺激を最大限に抑えながら、自宅で楽に本格的な脱毛ケアが可能となっている。照射数が実質無制限のため、VIOラインを含む全身を存分にケアでき、家族で共有しても安心。自動モードと手動モードを搭載し、部位やニーズに合わせて簡単に設定できる。