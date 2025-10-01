大人も子どもも楽しめるキャンディ「トリプルパワースライダーズ」

「トリプルパワースライダーズ」

コーラ味・グレープ味・ソーダ味の三つの人気フレーバーを1本に合体

「スライダーズプッシュポップ」

モントワールは、おもちゃのように遊べるキャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から、三つの人気フレーバーを一度に楽しめる「トリプルパワースライダーズ」を、9月29日から全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで一般発売した。“食べられるエンターテインメント”をコンセプトに、米国ニューヨークで誕生した「バズーカキャンディブランズ」は、日本市場でも25年以上にわたり、遊び心あふれるキャンディを提供してきた。中でも「スライダーズプッシュポップ」は、持ち運べていつでもどこでも楽しめるキャンディとして多くの人に親しまれている。今回、その「スライダーズプッシュポップ」のコーラ味・グレープ味・ソーダ味の三つの人気フレーバーを1本に合体させ、さらにパワーアップした「トリプルパワースライダーズ」を発売する。「トリプルパワースライダーズ」は、1本でコーラ味、グレープ味、ソーダ味の三つのフレーバーが楽しめる。一つの味をじっくり味わっても、三つ同時に楽しむのも自由自在。組み合わせ次第で新しい美味しさと楽しさが広がる。三つのキャンディが一体化したことで、より長く、より楽しく味わえる、“楽しいキャンディ”となっている。価格は356円。