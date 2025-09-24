【2025年版】秋の食材におすすめの調理家電7選！食欲の秋を満喫しよう
秋といえば「食欲の秋」です。涼しい風とともに、旬の食材が食卓を彩る季節がやってきます。脂がのったサンマや秋鮭、ほくほく甘いさつまいもや栗など、どれも秋ならではの味覚です。この記事では、秋の味覚をさらに引き立てるおすすめの調理家電を紹介します。旬の食材を一番おいしい状態で味わいながら、食欲の秋を思う存分楽しみましょう。
例えば、秋鮭は産卵前で身が引き締まり、旨みが凝縮しています。サンマは脂がのって格別な味わいとなり、塩焼きで食べると秋を実感できる代表的な魚です。
野菜では、じゃがいもやかぼちゃが収穫期を迎え、ごぼうやれんこんなどの根菜類も旬を迎えます。甘みの強い栗やさつまいもは秋ならではのおやつや料理にぴったりです。
さらに、日本人の主食である新米も秋に出回り始めます。炊きたての新米は格別で、季節を実感させてくれる一品です。また、松茸をはじめとするキノコ類は、味だけでなく香りも楽しめる代表的な秋の味覚です。
・タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火炊き」
・エムケー精工「小型精米機 RICELON」
・象印マホービン「マルチロースター」
・テスコム「グリルなべ」
・アーネスト「焼きいもメーカー UMAIIMO」
・アピックス「むしざんまい」
・パール金属「栗くり坊主 ソフトグリップ」
ここでは、秋の味覚を最大限に引き出す調理家電を紹介します。
タイガー魔法瓶の「土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火炊き」は、お米本来のうまみを引き出す炊飯器です。土鍋の内釜による蓄熱性ときめ細かな加熱を再現し、うまみや香りの強い新米を最大限に楽しめます。
最上位モデルのJRX-S100の特徴のひとつが、同社史上最高火力の300℃による高温炊飯を実現したIHコイル「300℃WレイヤーIH」の搭載です。土鍋全体を大火力で包み込みながら、深い甘みと粒立ちの良いごはんを炊き上げます。
また、新搭載の「極・低温吸水メニュー」では、米と水を保存容器に移し替えて6時間ほど冷蔵庫で保管した後に炊飯します。あえて手間をかけることで、料亭で提供されるようなハリのあるごはんが家庭でも楽しめます。秋の新米をとことんこだわって味わいましょう。
新搭載の「おにぎりメニュー」は、冷めても美味しく、口の中でふっくらとほどける食感のおにぎりをつくるのに最適なごはんに炊き上げます。秋の行楽シーズンのお弁当のおにぎりにぴったりです。
エムケー精工の「小型精米機 RICELON」は、その都度お米を精米できるお手軽な精米機です。これ一台で新米の新鮮さを保ちながら、炊き立てのごはんをさらに美味しく味わえます。
大きな特徴は、精米バスケットの中で精米羽根が回転し、対流式で一粒一粒をなめらかに精米できる点です。ぬかは外に飛ばす仕組みのため、ぬか切れがよく、再付着の心配もありません。容器に入れた米の量を自動で認識してくれるため、精米量を設定する手間が不要なのも嬉しいポイントです。
対応する精米量は玄米0.5合から最大2合まで。さらに精米度は2.5分づきから8分づきまで、0.5分刻みで細かく調整できます。白米派の方はもちろん、栄養価を重視して分づき米を選びたい方にもぴったりの精米機です。
脂がのったサンマに代表される秋に旬を迎える海の幸を楽しむのであれば、象印マホービンの「マルチロースター」がおすすめです。魚はもちろん、肉や野菜も両面をこんがり焼き上げられるため、季節の食材を存分に楽しめます。
大きな特徴は、煙やニオイを大幅に抑えてくれる「高性能触媒フィルター」です。サンマを焼いたときに発生する特有のニオイ成分も軽減してくれるため、室内調理でも気になりにくいのが嬉しいポイントです。
さらに、お手入れのしやすさも魅力でしょう。ワンタッチでふたを外せる仕様で、分解したふたやステンレス製の焼き網、水受け皿などは丸洗いできます。使うたびに清潔に保てるため、日常使いでもストレスになりません。
肌寒さを感じ始める季節にぴったりなのが、テスコムの「グリルなべ」です。旬のきのこやネギを使ったすき焼きや鍋料理はもちろん、蒸し料理や焼き物まで幅広く活躍してくれます。
1300Wのハイパワーで素早く加熱できるため、煮込み料理も短時間で仕上がります。また、容量3.4Lの深なべは直火にもかけられる仕様になっているため、日常的にお鍋として使えるのも魅力です。
さらに、余分な脂を落とす溝つきプレートや、直径40mmのたこ焼き21個を一度に焼ける専用プレートも付属しており、日常の食卓からホームパーティーまで幅広いシーンで活躍します。
また、マグネットプラグコードを採用しており、万が一コードに足を引っかけてもすぐに外れて本体が動かない設計のため安心です。お手入れも簡単で、深なべやふたは丸洗いでき、フッ素樹脂加工でこびりつきにくい仕様になっています。
秋の味覚の代表格である焼き芋を自宅で楽しみたい方には、アーネストの「焼きいもメーカー UMAIIMO」がおすすめです。
独自の高速空気循環技術によって、最大200℃の熱風を上下に対流させて、芋全体をムラなく加熱します。さらに実用新案を取得した2段階焼き機能を搭載しており、まずは低温でじっくり加熱してデンプンを糖化させながら甘みを引き出し、その後一気に高温で焼き上げることで、とろけるような甘さと香ばしさを引き出します。
操作は非常にシンプルで、洗ったさつまいもをバスケットに入れてモードを選び、ボタンを押すだけです。アルミホイルで包むなどの手間もなく、誰でも簡単に美味しい焼き芋が楽しめます。
また、容器やバスケットは丸洗い可能でお手入れも手軽に行えます。ほくほく系から、ねっとり系まで、さまざまな品種のさつまいもを自宅で手軽に味わえる点も魅力です。
アピックスの「むしざんまい」は、旬の食材をふっくらジューシーに仕上げてくれる調理家電です。水を入れてタイマーを回すだけで簡単に蒸し料理ができ、油を使わずにヘルシーに楽しめます。素材本来の旨味を閉じ込めるため、野菜は甘みが際立ち、魚や肉も柔らかく仕上がるのが特徴です。
秋の味覚との相性も抜群で、さつまいもやかぼちゃを蒸せば自然な甘みがぐっと引き立ち、きのこ類は香り豊かにふんわりと仕上がります。新米と合わせて蒸し野菜を楽しめば、秋の食卓がさらに充実するでしょう。
本格的な竹製せいろを採用しており、抗菌性や調湿性に優れています。1～2人用のコンパクトサイズのため食卓にそのまま置け、蒸したてをすぐに味わえるのも嬉しいポイントです。蒸し鍋部分は取り外しが可能で洗いやすく、付属のレシピブックでは「新しい蒸し料理」も提案してくれます。
パール金属の「栗くり坊主 ソフトグリップ」は、面倒な栗の下処理で活躍する便利アイテムです。
ハサミ式の構造で、片方には切れ味の鋭い刃、もう片方には栗をしっかり押さえるギザ刃を搭載しており、握るだけで鬼皮と渋皮を同時に剥けます。そのため、力を入れすぎる必要もなく、効率よくきれいに下処理できます。ソフトグリップ仕様で手に優しく、誰でも扱いやすい構造です。
安心の日本製で替え刃も付属しているため、長く使えるのも魅力です。秋の食卓を彩る栗ご飯やスイーツ作りを、より手軽に楽しみたい方にぴったりの便利グッズといえるでしょう。
この秋は、便利な調理家電を取り入れて、旬の味覚を存分に満喫してみてはいかがでしょうか。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。