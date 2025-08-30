「最大11万円引き」や「金のゴリラ」に注目！ 「もはや、ねこ。」も【今週のニュースまとめ】

エアコンへの買い替え補助が8万円増額

長野県最大級の体験・体感型店舗

【今週のニュースダイジェスト】 8月22～28日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、ビックカメラの「最大11万円引き」キャンペーンについて取り上げた記事だった。フライパン「金のゴリラのひと磨き」や寝具「もはや、ねこ。」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「Anker Store mozoワンダーシティ」「Tecc LIFE SELECT 須坂店」がテーマの記事も関心が高かった。ビックカメラは、東京都が実施する「東京ゼロエミポイント」事業において、8月30日に開始される制度拡充に対応する。今回の制度拡充によって、東京都内に在住する65歳以上の人や障がい者手帳を持っている人がいる世帯を対象に、省エネ性能の高いエアコンへの買い替え補助が8万円に増額される。同制度拡充にあわせて、ビックカメラは指定商品への買い替えキャンペーン（最大3万円引き）の独自特典を用意しており、東京都からの買い替え補助と組み合わせることで、最大11万円引きとなる。ドウシシャは、びっくりするほどつるつるなフライパン「金のゴリラのひと磨き」の販売を8月20日に開始した。ラインアップは、玉子焼き、フライパン（3サイズ）、深型フライパン（2サイズ）を用意している。金のゴリラのひと磨きは、フライパンの内面にフッ素コーティングを、フッ素樹脂を遠心力で均一に塗布するスピンコート仕上げで施しているため、表面が滑らかでこびりつきにくい。また、コーティングが剥がれにくいので、耐久性の向上にもつながっている。タンスのゲンは8月26日に、本物の猫を触っているような温かさと触り心地を再現した寝具「もはや、ねこ。」シリーズの新カラーとして、ノルウェージャンフォレストキャットをイメージした「ノルベージュ」を追加した。追加されたノルベージュは、ノルウェージャンフォレストキャットをイメージしたカラーを採用するとともに、通常のポリエステル糸とカチオン糸を組み合わせたカチオン生地を使用することで、猫のリアルな模様を表現している。あわせて、それぞれの糸が染色時に異なる温度で染まる特性を活かし、本物の猫の毛並みのような表情を実現した。アンカー・ストアは、名古屋市で3店舗目の直営店となる「Anker Store mozoワンダーシティ」を、ショッピングモール「mozoワンダーシティ」（愛知県名古屋市）の4階モール中央で9月5日にオープンする。Anker Store mozoワンダーシティは、Ankerグループの最新・人気製品を中心に約400種類を展開するとともに、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズや、予約販売中のパーソナルUVプリンター「EufyMake UV Printer E1」も展示。専門スタッフに気軽に相談しつつ購入を検討できる。ヤマダデンキは、「Tecc LIFE SELECT」店舗として日本最大級の品揃え・価格・最先端サービスを提供する「Tecc LIFE SELECT 須坂店」（長野県須坂市）を8月29日にオープンした。Tecc LIFE SELECT 須坂店は、須坂インターからほど近く、長野県内外からアクセスしやすい立地のホームセンタームサシとのコラボレーション出店となる。今秋には、近隣にショッピングモールもオープンを予定している。