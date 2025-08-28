ヤマダデンキ、長野県最大級の体験・体感型店舗「Tecc LIFE SELECT 須坂店」がオープン！

「Tecc LIFE SELECT 須坂店」の外観イメージ

ホームセンター「ムサシ」とのコラボによる「アークスクエア須坂」に出店

店内イメージ

ヤマダデンキは8月29日に、「Tecc LIFE SELECT」店舗としては、日本最大級の品揃え・価格・最先端サービスを揃えた「Tecc LIFE SELECT 須坂店」（長野県須坂市）にオープンする。今回オープンする「Tecc LIFE SELECT 須坂店」は、須坂インターからほど近くの、長野県内外からアクセスしやすい立地での、ホームセンタームサシとのコラボレーション出店となる。今秋には、近隣にショッピングモールもオープンを予定している。店内には、来店客がニーズに合った家電を選べるよう、最新・人気の家電から品質にこだわったリユース家電まで幅広い商品を取り揃え、気になる商品を手に取ってじっくり選べる。また、家電や家具を組み合わせたリアルな空間で、さまざまなライフスタイルを体験可能になっており、実際の暮らしをイメージしつつ楽しく家電選びができる。おもちゃコーナーは、話題のゲームやおもちゃが充実し、見て、触れて、遊びつつ選べる体験ブースを多数用意する。あわせて、国内外から厳選した家具・インテリアを扱う大塚家具の人気商品をラインアップし、ソファ、ダイニング、ベッド、カーテン、絨毯といった洗練されたインテリアと出会える。営業時間は10～21時。オープン特別企画として、8月30日には「それいけ！アンパンマン」撮影会、8月31日にはバンダイ「ハイパーヨーヨーアクセル」パフォーマンス＆体験会、9月6日には「ウルトラマンオメガ」撮影会を開催する。「LIFE SELECT」業態店舗は、家電だけでなく家具・インテリア、リフォーム、生活雑貨、おもちゃといった、くらしに関わるあらゆる商品とサービスを取り揃える、ヤマダデンキの最新型コンセプトストア。子どもからシニア世代まで、家族みんなで幅広い商品を体験・体感しつつ楽しい買い物が可能となっている。