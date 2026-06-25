格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較して全解説しています。全15社を徹底調査し、乗り換えキャンペーン詳細・必要条件・格安SIMごとの特徴をキャンペーンを利用する際の注意点・手順などもあわせてまとめています。格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の参考にしてください。

格安SIMの乗り換えキャンペーン比較！【2026年6月最新】全15社を徹底調査



公開日: 2026年6月25日

更新日: 2026年6月25日

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格安SIMとは、大手キャリアと同じ通信サービスでも料金を抑えられるため、非常に人気が高いです。

格安SIMは様々あり、他社から乗り換えるキャンペーンがそれぞれで実施されています。

格安SIMに乗り換えたいのに、どのキャンペーンが自分に合っているか分からないと手続きが面倒に感じてしまうものです。

格安SIMごとにキャンペーンの詳細が異なるため、特典が自分に合わないものだったというケースもあり得ます。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用したい方の中には、現在どんなキャンペーンが開催されているか気になっている方も多いのではないでしょうか。

結論、格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際には、特典内容・対象期間・通信料金を確認して自分に合ったものを選びましょう。

BCN＋Rが一押しする格安SIMの乗り換えキャンペーンは以下の通りです。

当記事では、格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較し、解説します。

自分に合った格安SIMの乗り換えキャンペーンを知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

当記事では、BCN＋Rが以下の内容を解説します。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイント

格安SIMの乗り換えキャンペーンを解説する前に、キャンペーンを比較する際のポイントをおさえておきましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイントは以下になります。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを

比較する際のポイント 特典内容を確認する

対象期間を確認する

通信料金・データ容量を確認する

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイント①特典内容を確認する

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイントの1つ目は、特典内容を確認することです。

格安SIMの乗り換えキャンペーンごとにもらえる特典の内容は異なります。

格安SIMの乗り換えキャンペーンの特典は、以下の内容を確認しておきましょう。

どのような形式でもらえるのか(ポイント・キャッシュバックなど)

特典はいつもらえるのか

ポイントの場合は何のポイントなのか

格安SIMの乗り換えキャンペーンごとに、特典がもらえる時期・回数に違いがあるため、使いたい時期にまだもらえていなかったとならないように注意してください。

格安SIMの乗り換えキャンペーンの特典が、日頃自分がよく利用するポイントになっている場合が便利です。

特典を最大限活用するために忘れずにチェックしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイント②対象期間を確認する

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイントの2つ目は、対象期間を確認することです。

格安SIMの乗り換えキャンペーンの中には、期間限定のものもあります。

格安SIMの乗り換えキャンペーンの対象期間を逃してしまうと、特典をもらうことができません。

期間限定ではないものでも、人気のキャンペーンは予告なく終了する可能性もあります。

また、併用可能な格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する場合、それぞれの対象期間が異なっていたために取りこぼしてしまうキャンペーンがないようにしましょう。

気になる格安SIMの乗り換えキャンペーンがあれば、早めに利用することを推奨します。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイント③通信料金・データ容量を確認する

格安SIMの乗り換えキャンペーンを比較する際のポイントの3つ目は、通信料金・データ容量を確認することです。

キャンペーンの内容も大切ですが、そもそも利用したい格安SIMがどのような通信料金・データ容量であるかは非常に重要になります。

毎月使い続けていくものだからこそ、月額料金とそれに対するデータ容量は気になるところです。

格安SIMに乗り換えてから、「思っていたことと違う」と解約してしまうと、特典がもらいきれないこともあります。

月々の通信料金・データ容量に満足しながら、格安SIMの乗り換えキャンペーンの特典をもらえるように情報収集していきましょう。

上記のポイントを確認しながらSIMの乗り換えキャンペーンを比較し、納得のいくものを選んでみてください。

格安SIMの乗り換えキャンペーン比較！全15社を徹底調査

ここからは、徹底調査した格安SIMの乗り換えキャンペーンを解説します。

2026年5月現在利用できる格安SIMの乗り換えキャンペーンは以下になります。

格安SIMの乗り換えキャンペーン：楽天モバイル

楽天モバイルは、月額料金の安く通信量の無制限プラン(20GB以上は一律3,278円)があり、毎月使った分でプランが決まります。

無駄な出費を抑えたい方に推奨できる格安SIMですね。

楽天モバイルの乗り換えキャンペーンの中で1番見逃せないのが、「Rakuten最強プランに使える特別キャンペーン」です。

他社から乗り換えで最大14,000ポイントの楽天ポイントがもらえます。

キャンペーンの詳細は以下の通りです。

特典内容 ・乗り換えで最大14,000ポイント還元

・乗り換え以外(新規・プラン変更など)で最大11,000ポイント還元 クーポンコード WTPRMI20251001 期間 終了日未定 必須条件 専用リンクまたは店舗から楽天モバイルを申し込む ポイント進呈予定日 条件を達成した月の翌々月末日から3ヶ月間に分けて付与

楽天モバイルの申し込みが初めてなら、MNPだけでなく新規や楽天モバイル（ドコモ・au回線）からのプラン変更も対象です。

ただし、Rakuten最強プラン（データタイプ）は対象外となっている点には注意しましょう。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 専用リンクもしくは店舗から楽天モバイルを申し込む

店舗の場合は、クーポンコードを入力する

申し込みの翌月末日23:59までに利用開始

専用リンクから乗り換えキャンペーンを申し込まないと対象外となってしまうため、必ず専用リンクから申し込んでください。

非常にお得であるため、1名につき1回の適用回数になっている特別な乗り換えキャンペーンです。

また、ポイントは楽天ポイントのみでの付与になり、条件を達成した月の翌々月末日から3ヶ月に分けて付与されます。

ポイント付与時期 他社から乗り換えの場合 他社から乗り換え以外の場合 1回目（2ヶ月後の月末） 4,000ポイント 3,000ポイント 2回目（3ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 3回目（4ヶ月後の月末） 5,000ポイント 4,000ポイント 合計 14,000ポイント 11,000ポイント

一括でもらえるわけではないため、途中で楽天モバイルを辞めずにポイントをすべて受け取りましょう。

本キャンペーンは、他の乗り換えキャンペーンと併用可能です。

併用できる乗り換えキャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン

【楽天市場店限定】対象Apple製品と回線のセット申し込みで6,000円OFFクーポン

上記のように「Rakuten最強プランに使える特別キャンペーン」の他にも楽天モバイルには乗り換えキャンペーンがあります。

他の乗り換えキャンペーンを以下にまとめているので、ぜひチェックしてみてください。

キャンペーン名 特典内容 楽天モバイル初めてお申し込み

キャンペーン

楽天ポイント10,000ポイント付与 超おトク！「Rakuten最強プラン契約＆

iPhone買い替え超トクプログラム利用」

特価キャンペーン

対象製品の買い替え超トクプログラムにおける24ヶ月間の支払い総額が以下の金額に！

iPhone 16e 128GB：24円(月額1円)

iPhone 16 128GB：12,000円(月額500円)

iPhone 17e 256GB：24円(月額1円) 【Android対象製品限定】

特価キャンペーン

人気のGalaxyなどを含む対象機種が

1円で購入できる 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント

最大36,000円相当還元 【楽天モバイルショップ限定】楽天モバイル初めてお申し込み+他社から電話番号そのまま乗り換え+楽天市場でお買い物

最大14,000ポイント付与 ただいまキャンペーン

2,162ポイント付与

楽天モバイルは、乗り換えと同時にスマホを購入すると対象機種が格安になるキャンペーンも多く実施しています。

この機会に気になっていた方は、最新スペックの機種を試してみてください。

楽天モバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 3GB / 20GB / 無制限 月額料金 3GBまで：1,078円

20GBまで：2,178円

無制限：3,278円 事務手数料 0円 通話料 専用アプリ使用で無料（Rakuten Link） 通話オプション 15分かけ放題：1,100円 / 無制限かけ放題あり 使用回線 楽天回線（＋パートナー回線） 実際の速度 下り：50～100Mbps前後（時間帯で変動）、上り：20～30Mbps前後 5G対応 対応（追加料金なし） テザリング 無料（制限なし） eSIM対応 対応 海外利用 対応（毎月2GBまで無料） 支払い方法 クレジットカード / デビットカード / 口座振替 データ繰越 なし 通信制限 無制限（公平制御あり）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：ahamo

ahamoはNTTドコモが提供するオンライン専用プランで、分かりやすい料金体系と大手キャリアならではの安定した通信サービスが特徴の格安SIMです。

基本プランは30GBで月額2,970円とシンプルで、大容量を使いたい場合は「大盛りオプション」を追加することで110GBまで拡張できます。

たくさん使いたい方も分かりやすい料金設定で嬉しいですね。

ahamoに乗り換える際に見逃せないキャンペーンは以下になります。

キャンペーン名 ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン キャンペーン

内容 dポイント合計20,000ポイント付与 期間 終了日未定 必須条件 ①スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）

②ahamo開通日の前月か当月（キャンペーン期間内）に

エントリー

※ahamo申込時のdアカウント使用する

③エントリー後、

他の重複不可なキャンペーンにエントリーした場合に

その条件を満たさないこと

①～③すべてを満たすこと 適用時期 進呈条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈 注意事項 乗り換えにはdアカウントが必要

乗り換え時に端末は購入しない

エントリーした翌月末までに手続きをする

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）を行う

ahamo開通日の前月か当月(キャンペーン期間内)にエントリーする( ahamo申込時のdアカウント使用 )

) エントリー後、他の重複不可なキャンペーンにエントリーした場合にその条件を満たさないようにする

①～③をすべて満たす

エントリーと申し込みで同じdアカウントを使う必要があります。

ポイントは、dポイントで受け取ることが可能です。

本キャンペーンでは、dポイントは条件をすべて達成した場合、毎月4,000ポイントを5回にわたって条件を達成した月の翌々月10日までに順次付与されます。

また、「めちゃトク祭り」のdカード PLATINUM特典とは併用することが可能で、合計最大40,000ポイントまでもらえる場合があります。

さらにahamoでは他にも乗り換えキャンペーンがあるため、確認しておきましょう。

キャンペーン名 特典内容 ahamo対象機種をおトクに購入しよう

5G welcome割

対象機種の購入で最大58,201円OFF 大盛オプション

最大3ヶ月間実質無料キャンペーン

【乗り換え・新規】

1,980円相当のdポイントを

最大3ヶ月間プレゼント めちゃトク祭り

今のスマホのまま他社から乗り換え＋

dCARD PLATINUM入会・利用で

合計最大40,000ポイントプレゼント ahamoおかえりキャンペーン

dポイント合計10,000ポイント

プレゼント 乗り換え＋ahamoサイトで

iPhone16(128GB)購入で

dポイントプレゼントキャンペーン

iPhone16(128GB)購入で

dポイント10,000プレゼント 「ahamo契約者限定Google Pixel 10a 256GB」

購入キャンペーン

Google Pixel 10a 256GB購入で

dポイント10,000ポイントプレゼント

ahamoも乗り換えと同時に対象機種を購入する参加できるキャンペーンがあり、10,000ポイントがもらえます。

2026年4月に発売した最新機種も対象という特別なキャンペーンです。

期間限定のキャンペーンであるため、早めに申し込んでおきましょう。

ahamoの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 30GB（＋大盛りオプションで110GB） 月額料金 30GB：2,970円

110GB：4,950円（大盛りオプション＋1,980円） 事務手数料 0円 通話料 22円/30秒（5分以内の通話無料） 通話オプション かけ放題：1,100円 使用回線 ドコモ回線 実際の速度 下り：80～120Mbps前後、上り：15～25Mbps前後 5G対応 対応（追加料金なし） テザリング 無料（制限なし） eSIM対応 対応 海外利用 対応（30GBまで無料 ※91の国・地域） 支払い方法 クレジットカード / 口座振替 データ繰越 なし 通信制限 超過後1Mbps（大盛りは超過後も1Mbps）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：ワイモバイル

ワイモバイルは、全国に店舗があるソフトバンク回線を使用する格安SIMであり、初めてSIMを切り替える方・高齢の方でも安心して利用できます。

料金体系がシンプルで分かりやすいですよ。

無制限プランはないため、頻繁に外で動画を見るなど通信量が多くなる方は注意が必要といえます。

ワイモバイルの主な乗り換えキャンペーンは以下になります。

キャンペーン名 ワイモバイル 新どこでももらえる特典 特典内容 PayPayポイント最大20％戻ってくる 期間 終了日未定 必須条件 ・本サイトからYahoo! JAPAN ID（以下「ID」という）でログインしてクーポン獲得をしていること※1

・クーポン獲得日の翌月末日までにお申し込みをしていること

・シンプルS/M/Lのお申し込みであること

・シンプル2 S/M/Lのお申し込みであること

・シンプル3 S/M/Lのお申し込みであること

・新規・のりかえ（MNP）・番号移行および以下指定プランからの変更でお申し込みをしていること＜指定プラン＞

ケータイプランSS/ケータイベーシックプランSS /4G-Sプラン/4G-Sベーシックプラン /スマホプラン/スマホベーシックプラン/タブレットプラン/シンプルS/シンプルM/シンプルL/シンプル2 S/シンプル2 M/シンプル2 L

・申し込み後、ワイモバイルの契約が完了していること（指定プランからの変更の場合は、お申し込み内容が適用されていること）

・申込日の翌月末日23:00までに、クーポン獲得済みのIDと申し込みいただいた端末（回線）で Y!mobileサービスの初期登録 外部サイト新しいタブで開きますをしていること

・申込日から3ヶ月後の1日から15日の間に、当サイトで特典の受け取り手続きをしていること ポイント進呈予定日 条件達成が確認された月の翌々月末日から6ヶ月間に分けて毎月1,958ポイントずつ付与

1回線・1IDにつき1回限りとなります。

クーポンの適用条件は以下の通りです。

クーポンの適用条件 専用ページからクーポンを獲得する

ワイモバイルを契約する

特典適用条件を全て満たした場合、シンプル2 S/3 S：500円相当 / シンプル2 M/3 M：6,000円相当 / シンプル2 L/3 L：6,000円相当が上限でもらえます。

ワイモバイルの他の乗り換えキャンペーンもチェックしておきましょう。

キャンペーン名 特典内容 ワイモバ親子割

スマホの基本料が適用月から

最大13ヶ月間割引 ワイモバ SIM契約キャンペーン5

最大15,000円相当の

PayPayポイントコードプレゼント

通信料金の割引が長いため、トータルで見ると非常に安く格安SIMの乗り換えができます。

また、ワイモバイルでもらえるポイントはPayPayポイントになることにも注意しましょう。

ワイモバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 5GB / 30GB / 35GB 月額料金 5GB：2,178円

30GB：4,158円

35GB：5,258円 事務手数料 3,850円（オンライン） 通話料 22円/30秒 通話オプション 10分かけ放題：880円 / 無制限：1,980円 使用回線 ソフトバンク回線 実際の速度 下り：100～150Mbps前後、上り：15～25Mbps前後 5G対応 対応（追加料金なし） テザリング 無料（制限なし） eSIM対応 対応 海外利用 対応（一部プラン・別途設定あり） 支払い方法 クレジットカード / 口座振替 データ繰越 あり 通信制限 超過後1Mbps（プランによる）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：povo2.0

povo2.0は基本料金0円で回線が維持可能な、au回線を使用する格安SIMです。

必要な時にトッピングして自分に合わせたデータ容量を購入することができるため非常に使いやすくなっています。

使わない月は完全無料で使用することができますが、180日以内に課金が必要である最低維持条件がある点だけ注意してください。

povo2.0の乗り換えキャンペーンは非常に豪華です。

キャンペーン名 本気割 キャンペーン

内容 データ容量代金の50％相当がau PAY残高で戻ってくる

2026年5月12日 0:00～は40％相当に変更 期間 終了日未定 必須条件 ①他社から乗り換え（MNP）

②対象のトッピングを初めて購入 適用時期 SIMを有効化した月の翌月末頃までに還元 注意事項 乗り換え後SIMを有効化した日の7日後までトッピングを購入

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 他社から乗り換え（MNP）を行う

対象のトッピングを初めて購入

au、UQモバイル、povo1.0からpovo2.0へのプラン変更は対象外になります。

非常に使いやすい格安SIMであるため、この乗り換えキャンペーンを利用して毎月快適なスマホライフを送ってください。

povo2.0の通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 トッピング制（0GB～使いたい分だけ購入） 月額料金 0円（必要な分だけ課金） 事務手数料 0円 通話料 22円/30秒 通話オプション 5分かけ放題：550円 / 無制限：1,650円 使用回線 au回線 実際の速度 下り：100～110Mbps前後（時間帯で変動）、上り：15～25Mbps前後 5G対応 対応（追加料金なし） テザリング 無料（制限なし） eSIM対応 対応 海外利用 対応（別途トッピング） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 トッピング期限内のみ 通信制限 未購入時は最大128kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：LINEMO

LINEMOはソフトバンクのオンライン専用プランで、LINEと連携したサービスが多い格安SIMです。

LINEギガフリーという「トーク・通話・ビデオ通話」がデータ消費なしでできます。

LINEのビデオ通話はデータを大きく使用しますが、それが消費なしでできるのは嬉しいですね。

LINEMOの主な乗り換えキャンペーンは以下になります。

キャンペーン名 LINEMO収穫祭 キャンペーン

内容 PayPayポイント12,000円相当プレゼント(期間限定で増額している場合も)

＋週替わり特典(契約事務手数料0など)

期間 終了日未定 必須条件 ①他社から乗り換え（MNP）

②キャンペーン専用ページから申し込み 適用時期 開通日の属する月の7ヶ月後の上旬に付与予定 注意事項 ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからの変更は対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 他社から乗り換え（MNP）を行う

キャンペーン専用ページから申し込み

開通日の属する月の7ヶ月後の上旬に付与予定であるため、早期に解約してもらい忘れることのないようにしましょう。

LINEMOは、大人気漫画・アニメの「銀魂」ともコラボ中です。

グッズが抽選で当たるキャンペーンもあるため、ファンの方はぜひチェックしてみてください。

LINEMOの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 3GB / 10GB / 30GB 月額料金 3GB：990円10GB：2,090円30GB：2,970円 事務手数料 0円 通話料 22円/30秒 通話オプション 5分かけ放題：550円 / かけ放題あり（キャンペーン中） 使用回線 ソフトバンク回線 実際の速度 下り：50～60Mbps前後（時間帯で変動）、上り：15～25Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 対応 eSIM対応 対応 海外利用 対応 支払い方法 クレジットカード / 口座振替 / PayPay データ繰越 なし 通信制限 超過後は速度制限あり

格安SIMの乗り換えキャンペーン：UQモバイル

UQモバイルはauのサブブランドであり、割引プランが豊富で人気の格安SIMです。

通信量の無制限プランはないですが、余った通信量は翌月に繰り越すことができる点は魅力的といえます。

UQモバイルの乗り換えキャンペーンは以下の通りです。

キャンペーン名 UQ mobile SIMデビューキャンペーン キャンペーン

内容 合計20,000円相当（不課税）au PAY 残高に還元 期間 終了日未定 必須条件 ①UQ mobile オンラインショップにて他社からの乗りかえ（MNP）

②au PAY の利用設定 適用時期 利用開始の手続き（開通）の翌月下旬以降 注意事項 au PAY 残高還元のお受け取りにはau PAY アプリが必要

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 UQ mobile オンラインショップにて他社からの乗りかえ（MNP）

au PAY の利用設定

au、povo2.0からの変更は対象外です。

15,000ポイントと期間限定の5,000ポイントの合計で20,000ポイント受け取れます。

ポイントを受け取る際には、au PAYアプリが必要になるため、ダウンロードしておきましょう。

UQモバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 5GB / 30GB / 35GB 月額料金 5GB：2,178円

30GB：3,278円

35GB：3,828円 事務手数料 3,850円（オンライン） 通話料 22円/30秒 通話オプション 10分かけ放題：880円 / 無制限：1,980円 使用回線 au回線 実際の速度 下り：80～110Mbps前後（時間帯で変動）、上り：15～25Mbps前後 5G対応 対応（追加料金なし） テザリング 無料（制限なし） eSIM対応 対応 海外利用 対応（一部プラン・別途設定あり） 支払い方法 クレジットカード / 口座振替 データ繰越 あり 通信制限 超過後1Mbps（プランによる）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：LIBMO

LIBMOは、ドコモ回線を使用し料金帯も比較的安く、20GBで2,000円前後と使いやすい料金設定になっている格安SIMです。

光回線のセット割もあるため同時に乗り換えるのも1つの方法といえます。

LIBMOの乗り換えキャンペーンでさらにお得な特典をもらいましょう。

キャンペーン名 サンキュー60GBキャンペーン キャンペーン

内容 LIBMOの月額利用料から毎月最大1,790円(税込1,969円)を最大で6ヶ月間割引 期間 終了日未定 必須条件 ①専用ページから申し込み

②音声通話機能付きSIMまたはデータ通信専用SIMで、なっとくプラン(60GB)を選択 適用時期 利用開始月から最大6ヶ月間 注意事項 キャンペーン適用期間中に、対象プラン以外のプランへ変更された場合、本キャンペーンは適用終了となり、再度対象プランへ戻された場合でもキャンペーンは再適用されません

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 専用ページから申し込み

音声通話機能付きSIMまたはデータ通信専用SIMで、なっとくプラン(60GB)を選択

LIBMOの月額利用料が割引金額に満たない場合には、利用料金額が割引の上限となります。

LIBMOでは他にも最大1万円相当のTLCポイントがもらえる乗り換えキャンペーンも行っているため、利用できそうな方は参加しましょう。

LIBMOの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 3GB / 8GB / 20GB / 30GB 月額料金 3GB：980円

8GB：1,518円

20GB：1,991円

30GB：2,728円 事務手数料 3,300円 通話料 22円/30秒 通話オプション 10分：770円 / 無制限：1,430円 使用回線 ドコモ回線 実際の速度 下り：20～50Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 超過後200kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：mineo

mineoはドコモ・au・ソフトバンクの3回線を選択でき、料金の安さとプランの豊富さが特徴の格安SIMです。

月額660円で実質使い放題になるキャンペーンもあります。

コスパ重視の方は、mineoの乗り換えキャンペーンを利用しましょう。

キャンペーン名 2026 春のマイネオ割 キャンペーン

内容 月額料金が最大6ヶ月間660円(税込)～ 期間 2026年2月3日（火）～2026年6月3日（水） 必須条件 ①マイピタデュアルタイプ(音声通話＋データ通信)3GB/7GBを申し込む

②パケット放題 3Mbpsを申し込む 適用時期 利用開始から6ヶ月間 注意事項 混雑回避のための速度制限あり(3日間で10GB以上利用時)

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 マイピタデュアルタイプ(音声通話＋データ通信)3GB/7GBを申し込む

パケット放題 3Mbpsを申し込む

大容量の15GB以上のプランを申し込んでも月額1,100円(税込)～と非常に安い金額でスマホが利用可能です。

データ通信を利用しすぎると速度制限がかかってしまうため、あまりデータ通信を利用しない方なら問題なく使い続けられます。

月額660円(税込)という料金は、中々ないのでこのキャンペーンを逃さないようにしましょう。

mineoの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 1GB～50GB（マイピタ） / 低速使い放題（マイそく） 月額料金 1GB：1,298円～ / 5GB：1,518円～ / 20GB：2,178円～マイそく（1.5Mbps）：990円 事務手数料 3,300円 通話料 22円/30秒 通話オプション 10分かけ放題：550円 / 無制限：1,210円 使用回線 ドコモ / au / ソフトバンク回線から選択可能 実際の速度 下り：30～60Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（データ通信は別途Wi-Fi等が必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 マイそくは時間帯制限あり（昼12時台は大幅制限）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：IIJmio

IIJmioは、5GB950円のプランがあり通話料が非常に安い(11円/30秒)ため、使い勝手が非常に良い格安SIMです。

2~55Gの間で通信量は細かく選べる上に、余ったギガは翌月繰越で必要な際に追加購入すればOKで無駄がありません。

IIJmioの乗り換えキャンペーンは以下になります。

キャンペーン名 ハッピープライスキャンペーンスマホ大特価セール キャンペーン

内容 25ギガ＋10かけ放題込みで最大6ヶ月間月額700円(税込) 期間 2026/6/8まで 必須条件 「ハッピースマイルキャンペーン」および「ハッピープライスキャンペーン」を併用 適用時期 月額割引は利用開始月の当月から適用 注意事項 データeSIM、データSIM、SMS SIMは割引対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 「ハッピースマイルキャンペーン」および「ハッピープライスキャンペーン」を併用

機能やデータ量が違ってもデータシェアが可能であるのは非常に魅力的です。

また、スマホ大特価キャンペーンも開催中で、対象スマホが期間限定でお得に購入できます。

中には機種代金が月々104円(税込)になる機種もあり、負担なく新しいスマホを手に入れることが可能です。

IIJmioの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 2GB / 5GB / 10GB / 15GB / 25GB / 35GB / 45GB / 55GB 月額料金 2GB：850円5GB：950円10GB：1,400円15GB：1,800円25GB：2,000円35GB：2,400円45GB：3,300円55GB：3,900円 事務手数料 3,300円 通話料 30秒11円 通話オプション 5分かけ放題：500円 / 10分：700円 / 無制限：1,400円 使用回線 ドコモ / au回線 実際の速度 下り：40～70Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応（無料） テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 超過後300kbps～

格安SIMの乗り換えキャンペーン：NUROモバイル

NUROモバイルは、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する格安SIMであり、トリプルキャリア(ドコモ / au / ソフトバンク回線)に対応しています。

SNSの通信量がカウントされない「NEOデータフリー」・初月が無料になるなど、コスパ重視の仕組みも多いです。

NUROモバイルの乗り換えキャンペーンは、月額料金がお得になります。

キャンペーン名 NUROモバイルお申し込み特典キャンペーン キャンペーン

内容 利用開始月を除く12ヶ月間、以下の月額料金で利用できる！

VMプラン(5GB)：499円

VLプラン(10GB)：994円

VLLプラン(15GB)：1,299円

NEOプラン(35GB)：2,209円 期間 終了日未定 必須条件 ①NUROモバイル音声通話付きSIMのVMプラン(5GB)/VLプラン(10GB)/VLLプラン(15GB)・NEOプラン(35GB)に、新規または他社からの乗り換え(MNP)で申し込む。

②特典適用期間中、申し込み時の月額基本料金を下回るプランへプラン変更せず、利用を継続する。

申し込み時の月額基本料金を上回るプランへプラン変更した場合は、プラン変更後も特典が適用されます。 適用時期 利用開始月を除く12ヶ月間、利用開始月は0円 注意事項 特典適用期間中、申し込み時の月額基本料金を下回るプランへプラン変更した場合、特典が適用されません。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 NUROモバイル音声通話付きSIMのVMプラン(5GB)/VLプラン(10GB)/VLLプラン(15GB)・NEOプラン(35GB)に、新規または他社からの乗り換え(MNP)で申し込む

特典適用期間中、申し込み時の月額基本料金を下回るプランへプラン変更せず、利用を継続する

18歳未満の方が登録利用者の場合は、U17限定特典との併用が可能です。

18歳未満の方向けに有害情報の閲覧を制限するフィルタリングサービスのオプション提供もあるため、子どもに持たせる格安SIMとして推奨できます。

NUROモバイルユーザー同士であれば余ったギガをシェアできる点も魅力的です。

NUROモバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 3GB / 5GB / 10GB / 15GB / 35GB / 55GB 月額料金 3GB：792円

5GB：990円

10GB：1,485円

15GB：1,790円

35GB：2,699円

55GB：3,980円 事務手数料 3,300円（キャンペーンで無料あり） 通話料 11円/30秒 通話オプション 5分：490円 / 10分：880円 / 無制限：1,430円 使用回線 ドコモ / au / ソフトバンク回線 実際の速度 下り：50～80Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 超過後200kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：y.u mobile

y.u mobileは、すべてのギガに有効期限なしの永久繰り越しができる格安SIMです。

また、年間最大30,000円(非課税)まで補償されるスマホ修理費用保険がついています。

初めて格安SIMに乗り換える方も安心して申し込むことが可能です。

キャンペーン名 乗り換えで月額基本料無料キャンペーン キャンペーン

内容 月額基本料金（プラン基本料金＋SIM基本料金）が初月無料＋乗り換えで2ヶ月無料＝最大3ヶ月無料！ 期間 終了日未定 必須条件 他社から乗り換え（MNP）で申し込む 適用時期 利用月から最大3ヶ月 注意事項 通話料およびSMS通信料、かけ放題の月額利用料は特典の対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 他社から乗り換え（MNP）で申し込む

新規で申し込んでも初月は0円で利用できる仕組みです。

10GBが月額1,070円(税込)のところ最大3ヶ月まで無料になります。

4ヶ月目から通常料金に戻っても、十分安い金額で続けやすいですね。

y.u mobileの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 5GB / 10GB / 20GB 月額料金 5GB：1,070円10GB：1,790円20GB：2,970円 事務手数料 3,300円 通話料 22円/30秒 通話オプション 10分かけ放題：550円 / 無制限：1,400円 使用回線 ドコモ回線 実際の速度 下り：20～50Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり（永久繰り越し・最大100GB） 通信制限 超過後128kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：J:COMモバイル

J:COMモバイルは、ケーブルテレビやインターネットなどのJ:COMサービスと組み合わせることで、月額料金が安くなり、データ容量が増量される特徴がある格安SIMです。

通信品質満足度がNO.1である点も信頼性があります。

J:COMモバイルの乗り換えキャンペーンも確認しておきましょう。

キャンペーン名 データ盛り・セット割 キャンペーン

内容 スマホ10GB最大6ヶ月間月額550円(税込) 期間 2026/5/31まで 必須条件 ①他社から乗り換え（MNP）

②データ盛り適用

③テレビ・ネット・固定電話・でんき、いずれかのサービスとスマホをあわせて利用するセット割を適用 適用時期 利用開始月から最大6ヶ月間 注意事項 J:COMサービスを利用していないと対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 他社から乗り換え（MNP）を行う

「データ盛り」を適用する

テレビ・ネット・固定電話・でんき、いずれかのサービスとスマホをあわせて利用するセット割を適用する

新規で「J:COM MOBILE Aプラン ST(音声+データ)」にWEBから申し込むと、契約事務手数料3,000円(税込3,300円)が無料になるキャンペーンも開催中です。

既にJ:COMサービスを利用している方は、格安SIMに乗り換える場合もJ:COMモバイルを選ぶと大きなメリットが得られるでしょう。

J:COMモバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 1GB / 5GB / 10GB / 20GB 月額料金 1GB：1,078円

5GB：1,628円

10GB：2,178円

20GB：2,728円 事務手数料 3,300円 通話料 22円/30秒 通話オプション 5分：550円 / 無制限：1,650円 使用回線 au回線 実際の速度 下り：70～120Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～25Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 対応（別途設定あり） 支払い方法 クレジットカード / 口座振替 データ繰越 あり 通信制限 超過後1Mbps（プランによる）

格安SIMの乗り換えキャンペーン：HIS Mobile

HIS Mobileは、旅行会社のHISグループが提供しており、データ100MBが月額280円(税込)で利用できるコスパ最強の格安SIMです。

HISならではの、旅行に関連したキャンペーンが多くなっています。

キャンペーン名 SIM乗り換えお試しキャンペーン キャンペーン

内容 月額280円×3ヶ月分の840円をキャッシュバック！ 期間 終了日未定 必須条件 ①店舗で申し込む

②乗り換えの手続きをする 適用時期 利用請求から自動的に差し引かれる 注意事項 オンライン申し込みは対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 店舗で申し込む

乗り換えの手続きをする

店舗限定の乗り換えキャンペーンです。

申し込みが不安な方には、相談しながら進めることができるため、推奨できます。

また、HIS Mobileでは現在iPhone在庫一掃セールも開催中です。

iPhoneを試したい方・2台目を持ちたい方は、ぜひ活用しましょう。

さらに海外Wi-Fiレンタル・海外eSIMのキャンペーンもあります。

旅行に行く方は、確認して活用してから海外を楽しんでくださいね。

HIS Mobileの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 100MB / 1GB / 3GB / 7GB / 10GB / 20GB / 30GB 月額料金 100MB：280円1GB：550円3GB：770円7GB：990円10GB：1,340円20GB：2,090円30GB：2,970円 事務手数料 3,300円 通話料 9円/30秒 通話オプション 6分かけ放題：500円 / 無制限：1,480円 使用回線 ドコモ / ソフトバンク回線 実際の速度 下り：20～80Mbps前後（時間帯で変動）、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 なし 通信制限 超過後200kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：イオンモバイル

イオンモバイルは、イオングループが提供している、小~中容量は1GBきざみ、大容量は10GBきざみでプランが選べる格安SIMです。

1～8名でデータ容量を分け合うことができるため、1名あたりの容量をしっかり取りながら家族全員のスマホ代を抑えることができ、余った容量は翌月に持ち越せます。

全国のイオンに店舗があるため、買い物のついでに申し込みも可能です。

キャンペーン名 家族とシェアしてフレッシュスタートキャンペーン キャンペーン

内容 moto g05購入でWAONポイント3,000ポイント付与

iPhone 14 128GB【中古(未使用品)】購入でWAONポイント5,000ポイント付与 期間 2026/4/1～2026/5/31 WEBは2026/6/1 8:59まで 必須条件 ①他社から乗り換え（MNP）

②対象機種を購入 適用時期 利用開始の翌々月末日にイオンモバイルのマイページにて進呈 注意事項 契約時に1回線につき税込3,300円の契約事務手数料が必要(5/10までは事務手数料1円)

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 他社から乗り換え（MNP）を行う

対象機種を購入する

上記は全年齢対象ですが、60歳の方は、SHARP AQUOS wish5［docomo版］【中古(未使用品)】・FCNT arrows We2 Plusを購入しても5,000ポイントもらえます。

もらえるポイントはWAONポイントになるため、イオンなどで買い物することが多い方には使い勝手が良いでしょう。

イオンモバイルの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 1GB～200GB（細かく選択可能） 月額料金 1GB：約858円～5GB：約1,298円～10GB：約1,848円～ 事務手数料 3,300円 通話料 11円/30秒 通話オプション 10分かけ放題：935円 / 無制限：1,650円 使用回線 ドコモ / au回線 実際の速度 下り：20～40Mbps前後、上り：10～20Mbps前後 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応（別途Wi-Fiなど必要） 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 超過後200kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーン：BIC SIM

BIC SIMは、ビックカメラグループが提供する、月額料金の支払いにビックカメラの「ビックポイント」が使える格安SIMです。

全国のビックカメラグループ（ビックカメラ・コジマ・ソフマップ）の「格安SIMカウンター」にて契約前後のサポートが受けられます。

ネットで契約して店舗で受け取るサービス・全国最大規模のエリアを誇る「ギガぞう Wi-Fi」を無料で提供など嬉しいサービスが豊富です。

キャンペーン名 ハッピースマイル・ハッピープライスキャンペーン キャンペーン

内容 月額料金を割引、今ならデータ容量も通常より10ギガ増量！

さらに人気の通話定額オプションが最大6ヶ月間0円 期間 2026/2/3(火)～2026/6/8(月) 必須条件 ①受付期間中にBIC SIMギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」の、5ギガ／10ギガ／15ギガいずれかのデータ容量プランを申し込むこと。

②申し込み時に選択したデータ容量プランと同一のプランを特典満了月まで継続して利用すること。 適用時期 利用開始月から最大6ヶ月間 注意事項 JALモバイルをお申し込みの場合

適用条件以外のSIM機能、データ容量プランをお申し込みの場合

ご利用開始後、申込時とは異なるプランに変更または、データ・SMS機能付SIMにSIM交換した場合は対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 受付期間中にBIC SIMギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」の、5ギガ／10ギガ／15ギガいずれかのデータ容量プランを申し込む

申し込み時に選択したデータ容量プランと同一のプランを特典満了月まで継続して利用する

5ギガの場合は月額500円(税込)で利用可能です。

近くにビックカメラがある方はぜひ利用してみてください。

BIC SIMの通信料金・データ容量の詳細 項目 内容 通信量 2GB～50GB 月額料金 月額850円～ 事務手数料 3,300円 通話料 11円/30秒 通話オプション かけ放題オプション・通話定額オプション 使用回線 IIJmioの回線を利用 実際の速度 平均速度: 約8Mbps 5G対応 対応 テザリング 無料 eSIM対応 対応 海外利用 非対応 支払い方法 クレジットカード データ繰越 あり 通信制限 超過後最大300kbps

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点！申し込む前にチェック

ここからは、格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点を紹介します。

注意点を押さえておいて、格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用できるようにしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを

利用する際の注意点 キャンペーン専用ページから申し込む

事前エントリーが必要な場合がある

併用可能なキャンペーンもあり

キャンペーンの申し込みを忘れてしまった場合

フリーメールを登録する

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点①キャンペーン専用ページから申し込む

格安SIMの乗り換えキャンペーンは、専用ページから申し込まなければいけない場合が多いです。

専用ページ以外から申し込むとキャンペーンに参加できないことがあります。

キャンペーンの専用ページにある「申し込む」ボタンから必要事項を入力の上、申し込んでください。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点②事前エントリーが必要な場合もある

格安SIMの乗り換えキャンペーンの中には、事前エントリーが必要な場合があります。

エントリーが必要な場合は、キャンペーン専用ページにある「エントリー」ボタンを押すだけで完了するケースがほとんどです。

乗り換えの申し込みをしてしまった後にエントリーしてもキャンペーンに参加できないため注意してください。

エントリーが完了すると登録のメールアドレスに完了を知らせるメールが届くことも多いため、確認しておくのも推奨できます。

ボタンを押すだけの作業であるため、必要な場合は絶対に忘れないようにしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点③併用可能なキャンペーンもあり

格安SIMの乗り換えキャンペーンには、併用可能なものもあります。

各キャンペーンの詳細に併用可能かどうか記載されているため、公式サイトを事前にしっかり確認しておくと安心です。

併用可能なものがある場合は、取りこぼさないようにしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点④キャンペーンの申し込みを忘れてしまった場合

格安SIMの乗り換えキャンペーンの申し込みを忘れて乗り換えの手続きが完了してしまう可能性もありますよね。

格安SIMごとに異なりますが、乗り換えとあわせて機種購入をした際には、スマホが発送される前であればキャンセルできる場合があります。

キャンセルをしてから、乗り換えキャンペーンの専用ページから申し込みをし直してください。

今使用しているスマホをそのまま他社に乗り換える場合は、キャンセルできないことが多いため、十分に注意して申し込むようにしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する際の注意点⑤フリーメールを登録する

大手キャリアを使用している方は、キャリアメールを利用している場合が多いのではないでしょうか。

格安SIMに乗り換える際も、別途料金を支払うとキャリアメールを使い続けられる場合があります。

しかし、格安SIMにせっかく乗り換えているため、出費を抑えたいですよね。

そんな方には、Gmail・Yahoo!メールなどのフリーメールの登録を推奨します。

登録も簡単にできるため、出費を抑えたい方は、事前に登録しておきましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備

ここからは、格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備について紹介します。

準備が必要なものがないかチェックしていきましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを

スムーズに利用するための事前準備 今と乗り換え先のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認する

今の機種のまま乗り換えたい場合は必要に応じてSIMロック解除をする

乗り換えキャンペーンの手続きに必要なもの

格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備①今と乗り換え先のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認する

格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備の1つ目は、今と乗り換え先のスマホ会社がMNPワンストップ対応かを確認することです。

今と乗り換え先のスマホ会社のどちらもMNPワンストップに対応している場合、MNP予約番号なしで今の電話番号のまま乗り換えられます。

MNPワンストップ対応の事業者は以下になります。

ドコモ / au / ソフトバンク / 楽天モバイル / ワイモバイル / LINEMO / UQモバイル / povo / ahamo / irumo / IIJmio / mineo / BIGLOBEモバイル / 日本通信SIM / NUROモバイル / LINEモバイル

今と乗り換え先のスマホ会社のどちらかが該当しない場合は、MNP予約番号を取得するようにしましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備②今の機種のまま乗り換えたい場合は必要に応じてSIMロック解除をする

今の機種のまま乗り換えたい場合は、SIMロック解除が必要になる場合があります。

今のスマホのまま格安SIMに乗り換える方は多いです。

まずは今のスマホが乗り換え先の格安SIMに対応しているか公式サイトで確認してみてください。

対応機種以外は、SIMロック解除が必要な場合が多いため、適切に対応していきましょう。

iPhone・Androidそれぞれ方法が異なるため、自分の機種に合わせて解除していくことが重要です。

iPhoneのSIMロック解除の手順は、以下になります。

iPhoneの設定アプリを開く

「情報」をタップ

「SIMロック」が「SIMロックなし」になっていることを確認・変更

iPhone13以降はSIMロック解除済みになっているため、解除する必要がなく便利です。

AndroidのSIMロック解除の手順は、以下になります。

Androidスマホの設定アプリを開く

「端末情報」→「SIMのステータス」の順にタップ

「SIMロックステータス」が「許可されています」になっているか確認

2021年9月以降に発売されたキャリアスマホはSIMロック解除済みになっているため、該当する方は覚えておきましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンをスムーズに利用するための事前準備③乗り換えキャンペーンの手続きに必要なもの

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用して申し込む際に必要なものは、以下になります。

本人確認書類

クレジットカードまたは口座番号の分かるもの

MNP予約番号

現在使用しているスマホのマイページのログイン情報

メールアドレス

①本人確認書類は、運転免許証(両面)またはマイナンバーカード(顔写真の面)が必要な場合が多いです。

また、外国籍の方は、在留カードも必要になるケースがあるため用意しておきましょう。

オンラインショップで手続きする場合は、本人確認書類を撮影してアップロードするため、事前に撮影しておくとスムーズです。

eSIMを申し込む場合は、事前撮影は不要な場合もあります。

②クレジットカードまたは口座番号が分かるものは、基本自分名義のものを使用する格安SIMが多いですが、家族名義でも可能なところもあります。

口座振替を選ぶ場合は月額の手数料がかかることもあるため、注意が必要です。

③MNP予約番号は、今のスマホの電話番号のまま乗り換える場合でも、ほとんどの場合で不要になっています。

前述のように今使用しているスマホ・乗り換え先のどちらもMNPワンストップ対応しているか確認しておきましょう。

④今使用しているスマホのマイページのログイン情報は、ログインID・パスワードなどが分からないと再度設定するなど時間がかかるため用意しておくことを推奨します。

⑤メールアドレスは、乗り換えの申し込みの際に使用することが多いため、覚えていない方はメモしておくと便利です。

また、念のため今使用しているスマホのバックアップを取っておくのも重要です。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する手順を解説！

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する手順を解説します。

事前に流れをつかんでおくと落ち着いて申し込めますね。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用する手順は、以下の通りです。

STEP 契約したい乗り換えキャンペーンを探す まずは情報収集して、どの乗り換えキャンペーンが合っているか探しましょう。 また、格安SIMの通信料金・データ容量も確認します。 STEP MNP予約番号を発行する 今と乗り換え先のスマホ会社のどちらもワンストップ対応の場合は不要です。 STEP 公式サイトのキャンペーンページにアクセスする キャンペーンの専用ページから申し込む必要があるため、必ず行いましょう。 STEP 事前エントリー・専用ページから「申し込み」を行う 事前エントリーが必要なキャンペーンはこのタイミングで行います。 どちらもキャンペーン専用ページのボタンをタップして申し込みましょう。 STEP 機種を購入する場合は機種を選択する 乗り換えとあわせて機種を購入する場合は、希望の機種を選択します。 乗り換えと同時に機種購入することが条件のキャンペーンは、ここで購入手続きをしないと対象外になる場合もあります。 STEP 料金プランを選択する 格安SIMによっては、様々なプランが用意されています。 オプションを追加する場合もこちらで行いましょう。 STEP 契約者情報を入力する 本人確認書類と同じでなければならないため、良く確認してから入力してください。 STEP 本人確認を行う 本人確認書類を撮影・アップロードします。 画像がブレていないか・文字が読み取れるか注意してください。 STEP クーポンを入力する 値引きなどのクーポンはこのタイミングで入力する場合が多いです。 入力しないと対象外になっていしまい後付けできないため、忘れないようにしましょう。 STEP 契約内容・注意事項を確認する 漏れがないかしっかりと確認してください。 時間に余裕をもって確認すると焦らずに済みます。 STEP 契約を確定する 確認後問題がなければ、契約を確定しましょう。 不備がある場合は、修正の上、契約を確定してください。 STEP 商品が発送されるのを待ち、受け取る 機種を購入した際は、だいたい3～4日程度で発送される場合が多いです。 忙しくても確実に受け取るようにしましょう。 STEP 契約完了後のキャンペーンに申し込む 契約完了後に申し込むキャンペーンの場合は、最後に忘れずに申し込む必要があります。 キャンペーン自体を忘れないように期間内に申し込みを済ませましょう。

抽選キャンペーンは手続き前にエントリー、機種代金の割引は手続き中、キャッシュバックは手続き後にキャンペーンに申し込む場合が多いようです。

格安SIMごとにキャンペーンの申し込み方法は異なるため、落ち着いて申し込みを完了させましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンでもらえる特典のパターンを紹介！

ここでは、格安SIMの乗り換えキャンペーンでもらえる特典のパターンを紹介します。

乗り換えキャンペーンの特典にはどのようなものがあるか知りたい方も要チェックです！

特典のパターンは様々なものがあるため、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

①ポイント還元

ポイント還元は、多くの乗り換えキャンペーンの特典に設定されています。

ポイントサービスを運営している会社の格安SIMの特典は、そのポイントサービスのことが多いです。

自分が日頃使用しているポイントサービスであれば、買い物の際に使用できるため便利です。

②キャッシュバック

キャッシュバックは現金が戻ってくる特典です。

ポイントサービスとは違い使い道は自由であるため、キャッシュバックを好む方も多いでしょう。

しかし、キャッシュバックを特典にしているキャンペーンの数は、ポイント還元よりも少なくなっています。

また、振込先の口座を登録するなど準備が必要です。

自分で申し込むキャンペーンである場合が多いため、対象期間内に申し込むということもポイントになります。

③ギフトカード・商品券

ギフトカード・商品券などが受け取れるキャンペーンもあります。

1万円などの大きな金額がもらえたり、抽選のキャンペーンであったりする場合が多いです。

電子マネーギフトと呼ばれる、WEB上で使えるギフト券の場合は、自分の好きなポイントサービスのポイントに変換することもできます。

④機種代金の割引

数千円～数万円の値引きのキャンペーンを行っている格安SIMが多いです。

そのまま購入する際に機種代金が割引になるものと、後からキャッシュバックされるものがあるため、詳細をよく確認してください。

同じ機種でも格安SIMごとに金額が異なるケースも多いため、事前に比較しておきましょう。

⑤月額料金の割引

月額料金が割引になるキャンペーンもあります。

月額料金に自動的に反映されるため、申し込み期限を気にしなければならないなどの負担がありません。

1年～2年ほどの割引である場合が多く、割引額は格安SIMごとに異なります。

月額料金が割り引かれるとトータルでかかる費用が異なってくるため、大幅にお得になるケースもあり見逃せません。

また割引期間が終了した翌月からは支払金額が増えてしまうため、割引期間がいつまでか覚えておくようにしましょう。

⑥データ容量追加

データ容量の追加が無料で行われる乗り換えキャンペーンもあります。

毎月0.5～3GBほどのデータ容量をもらうことができるため、そもそもあまりデータ容量を使わない方はキャンペーンでもらった分だけで賄うことも可能です。

自動で追加される場合・プロモコードを配布される場合など様々な追加方法であるため、スマホを使い始める前に確認しておきましょう。

⑦事務手数料の免除

一部の格安SIMでは、店舗での契約時に事務手数料がかかりますが、それが免除されるキャンペーン特典です。

通常3,300円がかかるケース多いですが、それがかからないとなると店舗で相談もしやすいですね。

⑧限定コンテンツ・プレゼントなど

限定コンテンツ・プレゼントがもらえるキャンペーンもあります。

限定コンテンツは、有名アーティストとのコラボ・スポーツ配信など非常に様々あり、キャンペーンの参加条件も簡単なことが多いです。

その他のプレゼントは、家電などの豪華賞品がもらえたり、旅行がプレゼントされたりなどキャンペーンでもらえる嬉しい賞品がラインナップされています。

自分が応援しているアーティストとのコラボや行きたかった場所への旅行などが特典になっている場合は、要チェックですね。

格安SIMの乗り換えキャンペーンに関するよくあるQ&A

ここでは、格安SIMの乗り換えキャンペーンに関するよくあるQ&Aについてまとめています。

基本的な疑問はこちらで解決して、格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用しましょう。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用するにはどうしたら良いの？ 格安SIMの乗り換えキャンペーンを利用するには、キャンペーンごとの専用ページから申し込む必要があります。 専用ページから申し込まないと対象外になるキャンペーンがほとんどです。 店舗で申し込む際には、キャンペーンのコード・クーポンなどが必要になる場合があるため注意しましょう。 格安SIMの乗り換えキャンペーンはいつやっているの？ 格安SIMごとに、常時何かしらの乗り換えキャンペーンが行われている場合が多いです。 格安SIMの乗り換えキャンペーンは、終了日未定なものから期間限定のものもあります。 人気の乗り換えキャンペーンは、予告なく終了する可能性もありますよ。 「いつでもやっているからまだ良いか…」と思わず、早めに申し込むようにしましょう。 格安SIMの乗り換えキャンペーンは、誰でも申し込むことができますか？ 未成年の方は、親権者名義での契約が基本となります。 楽天モバイルは、未成年でも本人名義での契約が可能です。 格安SIMごとに学割・親子割なども使える場合があります。 また、外国籍の方は、有効な在留カードと本人名義のクレジットカード(または銀行口座)があれば、多くの格安SIMに乗り換え可能です。

格安SIMの乗り換えキャンペーン比較！全15社を徹底調査 当記事まとめ

当記事では、格安SIMの乗り換えキャンペーンを注意点などもあわせて紹介してきました。

格安SIMの乗り換えキャンペーンは以下から確認してください。

>>格安SIMの乗り換えキャンペーン比較！全15社を徹底調査

また、当記事一押しの格安SIMの乗り換えキャンペーンは以下になります。

格安SIMの乗り換えキャンペーンは、各社非常にお得であるため、違いを確認して利用してください。

自分に合った格安SIMの乗り換えキャンペーンを見つけてみてくださいね。

格安SIMの乗り換えキャンペーンを活用して、気持ちよくスマホを利用しましょう。