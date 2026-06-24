iPhone SE対応モデルが売れてる　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/6/24

実売データ

2026/06/24 12:00

　「BCNランキング」2026年6月8日～14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）

2位　iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）

3位　Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）

4位　Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）

5位　OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）

6位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）

7位　iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）

8位　Galaxy A25 5G TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース フレームカラー ブラック
PM-G253TSLFCBK（エレコム）

9位　iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）

10位　Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
 
iPhone SE 第3世代
ハイブリッドケース
スタンダード クリア


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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