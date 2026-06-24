moto g66j 5Gが浮上 キャリアフリースマホシリーズ別人気ランキングTOP10 2026/6/24
「BCNランキング」2026年6月8日～14日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
6位 Xperia 1 VIII（ソニー）
7位 Reno13 A（OPPO）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
6位 Xperia 1 VIII（ソニー）
7位 Reno13 A（OPPO）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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