パナソニック「VIERA」連続首位　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/6/21

実売データ

2026/06/21 12:00

　「BCNランキング」2026年6月8日～14日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VIERA
TV-55W95B（パナソニック）

2位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

3位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

4位　REGZA
50M550R（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

6位　AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）

7位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

8位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

9位　VIERA
TV-43W90B（パナソニック）

10位　AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
 
TV-55W95B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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