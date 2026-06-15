AirPods Pro 3かAirPods 4か 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/6/15
実売データ
2026/06/15 07:30
「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
6位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM6(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
9位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
10位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
6位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM6(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
9位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
10位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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