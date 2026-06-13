SKYWORTHが山善を逆転、26年5月に売れたチューナーレステレビTOP10

SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデル

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、チューナーレステレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデルF32S21Q（SKYWORTH Group）2位 Qriom 50V型(チューナー非搭載)4K スマートテレビQRH-50TL4K（山善）3位 Qriom テレビ チューナーレス 液晶 32インチ ネット動画対応 地上波受信なし ハイビジョンQRK-32TLHD5（山善）4位 Qriom 55V型(チューナーレス) 4K スマートテレビQRK-55TL4K（山善）5位 Qriom 24V型(チューナー非搭載)ハイビジョン スマートテレビQRH-24TL2K（山善）6位 SKYWORTH Smart TV 43インチQLEDモデルF43S32U（SKYWORTH Group）7位 LUCA Google チューナーレスTV 24V型LTL-24WG-F1（アイリスオーヤマ）8位 SMART TV -Tunerless-SLHD241（オリオン(福井県)）9位 SMART TV -Tunerless-SAFH421（オリオン(福井県)）10位 KONKA 680 series 32インチKM32RR680N（KONKA）