SKYWORTHが山善を逆転、26年5月に売れたチューナーレステレビTOP10

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、チューナーレステレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデル
F32S21Q（SKYWORTH Group）
2位 Qriom 50V型(チューナー非搭載)4K スマートテレビ
QRH-50TL4K（山善）
3位 Qriom テレビ チューナーレス 液晶 32インチ ネット動画対応 地上波受信なし ハイビジョン
QRK-32TLHD5（山善）
4位 Qriom 55V型(チューナーレス) 4K スマートテレビ
QRK-55TL4K（山善）
5位 Qriom 24V型(チューナー非搭載)ハイビジョン スマートテレビ
QRH-24TL2K（山善）
6位 SKYWORTH Smart TV 43インチQLEDモデル
F43S32U（SKYWORTH Group）
7位 LUCA Google チューナーレスTV 24V型
LTL-24WG-F1（アイリスオーヤマ）
8位 SMART TV -Tunerless-
SLHD241（オリオン(福井県)）
9位 SMART TV -Tunerless-
SAFH421（オリオン(福井県)）
10位 KONKA 680 series 32インチ
KM32RR680N（KONKA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデル
F32S21Q（SKYWORTH Group）
2位 Qriom 50V型(チューナー非搭載)4K スマートテレビ
QRH-50TL4K（山善）
3位 Qriom テレビ チューナーレス 液晶 32インチ ネット動画対応 地上波受信なし ハイビジョン
QRK-32TLHD5（山善）
4位 Qriom 55V型(チューナーレス) 4K スマートテレビ
QRK-55TL4K（山善）
5位 Qriom 24V型(チューナー非搭載)ハイビジョン スマートテレビ
QRH-24TL2K（山善）
6位 SKYWORTH Smart TV 43インチQLEDモデル
F43S32U（SKYWORTH Group）
7位 LUCA Google チューナーレスTV 24V型
LTL-24WG-F1（アイリスオーヤマ）
8位 SMART TV -Tunerless-
SLHD241（オリオン(福井県)）
9位 SMART TV -Tunerless-
SAFH421（オリオン(福井県)）
10位 KONKA 680 series 32インチ
KM32RR680N（KONKA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。