「Snowsky DISC」が初TOP10入り、26年5月に売れた携帯オーディオTOP10

Snowsky DISC

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、携帯オーディオ（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ウォークマン Aシリーズ（NW-A306）（ソニー）2位 ウォークマン Sシリーズ（NW-S313）（ソニー）3位 ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ MP3プレーヤー KANA BT（GH-KANABTS16）（グリーンハウス）4位 ウォークマン Aシリーズ（NW-A307）（ソニー）5位 ウォークマン Sシリーズ（NW-S315）（ソニー）6位 MP3プレーヤー（GH-KANAUBS16）（グリーンハウス）7位 Snowsky DISC（FiiO Electronics Technology）8位 Snowsky ECHO MINI（FiiO Electronics Technology）9位 ウォークマン ZXシリーズ（NW-ZX707）（ソニー）10位 M21（FiiO Electronics Technology）