ニコン「Z50II」が初TOP3入り、26年5月に売れたミラーレス一眼TOP10

Z50II

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R50（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）3位 Z50II（ニコン）4位 EOS R10（キヤノン）5位 α6400（ソニー）6位 Z 50（ニコン）7位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）8位 α7 V（ソニー）9位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）10位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）26年5月のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が3カ月連続の首位を獲得した。ソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」は前月の3位から1ランクアップ。キヤノン「EOS R10」を逆転して2位に浮上した。キヤノン「EOS R10」は4位に後退。3カ月振りにTOP3入りを逃した。3位にはニコン「Z50II」がランクイン。前月の7位から4ランクアップで初のTOP3入りを果たした。同社製品全体でもTOP3入りは過去3年で初めて。また、前モデルの「Z 50」も6位と2カ月連続でTOP10を維持した。