2026.8.03 07:30売れ筋速報
AirPods Pro 3が売れてる 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/8/3
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
5位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
6位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
8位 INZONE Buds グラスパープル
WF-G700N(V)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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