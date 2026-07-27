2026.7.27 12:00売れ筋速報
バッファローが売れてる 無線LANルーター人気ランキングTOP10 2026/7/27
「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
3位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation
WSR-3000AX4L（バッファロー）
4位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
5位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）
6位 Archer AX1500
Archer AX1500（TP-Link）
7位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
8位 Wi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター
WRC-X1500GS2-B（エレコム）
9位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
10位 Aterm 7200D8BE
PA-7200D8BE（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
3位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation
WSR-3000AX4L（バッファロー）
4位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
5位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）
6位 Archer AX1500
Archer AX1500（TP-Link）
7位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
8位 Wi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター
WRC-X1500GS2-B（エレコム）
9位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
10位 Aterm 7200D8BE
PA-7200D8BE（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） 「月額980円」で「だれでも簡単ホームセキュリティ」、Secualに聞くIoT防犯の未来 Wi-Fiルーター放置は危険！今すぐ見直すべきスマートホーム防犯
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10