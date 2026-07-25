11インチiPadシルバーが売れてる　タブレット人気ランキングTOP10　2026/7/25

11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位 Galaxy Tab A11+SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）4位 Galaxy Tab S10 Lite グレーSM-X400NZAAXJP（SAMSUNG）5位 Lenovo TabZAEH0063JP（レノボ・ジャパン）6位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）7位 REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレーREDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー（Xiaomi）8位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）9位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）10位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイMH354J/A（アップル）