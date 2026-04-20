猫も人も心地いい、洗えておしゃれなキャットタワー4機種

タンスのゲンからキャットタワー4種が登場

カバーリング仕様でいつでも清潔

洗える！カバーリングキャットタワー

カバーは取り外して洗える

圧迫感の出にくい高さ120cm仕様

最下段の爪とぎポールは猫が体をこすりつけて毛繕いできる

「すりすりポール」付き

4色のカラーバリエーションを用意

もこふわワントーンキャットタワー

ハウスはマジックテープで簡単に着脱可能

ハウスの外壁部分でも爪とぎが可能

最上段のベッドも取り外して洗える

高さ98cmモデル（上）と高さ148cmモデルを用意

登る、休む、降りる。がスムーズな

木目調デザインキャットタワー

柵付きの展望台を2カ所設置

窓付きハウスも用意

すべての角を丸く、側面はなめらかな手触りに仕上げた

ぬくもり感じる天然木キャットタワー

上り下りしやすいステップの配置と枚数を採用

爪とぎポールは長めで全面が綿紐仕様

窓付きのハウスを用意

ハウスはマジックテープで取り外せる

タンスのゲンは4月17日に、「洗える！カバーリングキャットタワー」「もこふわワントーンキャットタワー」「登る、休む、降りる。がスムーズな木目調デザインキャットタワー」「ぬくもり感じる天然木キャットタワー」の計4種を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「洗える！カバーリングキャットタワー」は、高さ120cmのカバーリング仕様キャットタワー。各段のステップ、ベッド部分に着脱式のクッションカバーを取り付けることで、汚れが気になる場合はカバーを取り外して洗えるため、清潔さを保てる。高さは120cmなので、部屋に置いても圧迫感がでにくく、子猫やシニア猫でも安心して使用できる。最下段には爪とぎポールを備えるほか、猫が体をこすりつけて毛繕いが可能な「すりすりポール」も設けている。カラーは、アイボリーベージュ、クラウドグレー、ターコイズブルー、モカブラウンの4色。価格は6999円。「もこふわワントーンキャットタワー」は、ステップからハウス、おもちゃのボールまで、すべてのパーツをミルクアイボリーで統一した、もこもこデザインのキャットタワー。ナチュラルなインテリアにも合わせやすいデザインで、ハウスにはマジックテープによる着脱システムを採用し、簡単に取り外せるので掃除しやすい。また、ハウスの内装には抗菌・防臭効果を備えた竹素材を使用しているため、湿気がこもりにくい。支柱だけでなく、ハウスの外壁部分でも爪とぎができるようになっており、最上段のふっくらとしたベッドも取り外して洗える。ラインアップは、足腰の弱い子猫やシニア猫でも上り下りしやすい高さ98cmモデルと、活発な猫が思い切り遊べる高さ148cmモデルを用意している。価格は、高さ98cmモデルが9999円、高さ148cmモデルが1万2999円。「登る、休む、降りる。がスムーズな木目調デザインキャットタワー」は、猫がスムーズに動けるステップ配置にこだわり、ステップ間の距離を抑えて踏み外しにくい設計にすることによって、脚が短い猫種や子猫、シニア猫でも安心して使えるキャットタワー。最下段のステップは可動式で、猫の体格に合わせて足場の広さを変えられる。高い所の好きな猫のために、高さのある2カ所に柵付きの展望台を用意する。また、落ち着いて過ごせる窓付きハウスも備えている。汚れに強い強化紙化粧繊維板を採用することで、食べこぼしや水濡れを簡単に拭き取れるようになっており、すべての角を丸く仕上げるとともに、側面までなめらかな手触りに仕上げているので、爪や毛が引っかかりにくい。価格は9999円。「ぬくもり感じる天然木キャットタワー」は、猫には自由に楽しく過ごしてほしいが、インテリアの美しさも妥協したくない、という人に適した天然木キャットタワー。天然素材のぬくもりを活かしつつ、表面には高度なUV塗装を施すことによって、水濡れやシミ、反りを防ぐとともに、ささくれやトゲの発生を抑える。高さ147cmと高さがあるものの、頂上までスムーズに上り下り可能なよう、ステップの配置と枚数にこだわった。爪とぎポールを長めに設計することで、より爪を研ぎやすい仕様とするほか、全面が綿紐仕様なので研ぎカスが少ないため掃除がしやすく、一般的な爪とぎで用いられる麻と比較してにおいが少ない。ハウスには窓を設けており、通気性に優れ中の様子が見える。また、ハウスはマジックテープで簡単に取り外せるほか、ハウス内にはクッションを用意している。価格は9999円。