1台4役でくらしが変わる！ タンスのゲンから「4WAYソファベッド」という新提案

4WAYソファベッド

快適さを高める3段階の独立リクライニング

ソファスタイルでの使用イメージ

左右の背もたれそれぞれが、

独立して3段階でリクライニング可能

ベッドスタイルでの使用イメージ

セパレートスタイルでの使用イメージ

カウチスタイルでの使用イメージ

ロータイプの小脚を取り付ければ

ローソファとしても使える

通常脚の高さはロボット掃除機が通れる18cm

2色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは4月9日に、ソファスタイル・ベッドスタイル・セパレートスタイル・カウチスタイルの4Way仕様でマルチに使える「4WAYソファベッド」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、アイボリーの2色。価格は2万3999円。「4WAYソファベッド」は、暮らしに合わせてスタイルを変えられる4WAY仕様となっており、通常のソファと同様に使用する「ソファスタイル」、フルフラットにして使用する「ベッドスタイル」、ソファを分けて使用する「セパレートスタイル」、足を伸ばして使える「カウチスタイル」の、4パターンで使用できる。ソファスタイルは、2つの1人掛けソファをつなげることによって、しっかりとした横幅のソファとして使うスタイル。背もたれ部分には3段階のリクライニング機能を備えるとともに、左右の背もたれが独立してリクライニングするので、好みの角度に合わせた調節が可能となっている。座面は、ふんわり体を包み込んでくれるクッション層と、しっかり体を支えてくれるベース層で構成された、2層のクッション構造を採用し、ボリューミーな座面が体をやさしく受け止めてくれるので、リラックスしてくつろげる。また、ソファの下の部分に付いている連結布で、使用中のズレを軽減している。ベッドスタイルでは、リクライニングを完全に倒してフルフラットにすることで、ベッドとして使える。ソファの全面を最大限に使用してゆったりとくつろぎたいときや、ちょっとしたお昼寝、来客のためのベッドとしても使用できる。ソファとしてもベッドとしても使えるため、ソファとベッドの両方を置くスペースがない、という場合にも適している。セパレートスタイルでは、ソファを中央の部分でセパレートすることによって、左右のソファを分けて使える。別々の部屋で使用したり、ソファとソファの間にサイドテーブルを置いて飲み物や小物を置いたりといった、部屋に合わせた自由なレイアウトが可能になる。カウチスタイルでは、2つのソファを前後に並べることで、脚を伸ばしてくつろげる。背もたれを浅く起こせば枕として使えるので、1人で全身を預けてゆったりと体をリラックスしたいときや、お昼寝の際もより楽な体勢で休める。脚部は、ロータイプの小脚に付け替えられるため、高さを抑えて圧迫感が軽減され、部屋が広く感じられるようになる。また、ロータイプなら小さな子どもやペットがいる家庭でも落下の心配がなく、安心して使用できる。通常脚の高さは18cmと、ロボット掃除機が通れる高さなので、掃除がしやすい。カバーは本体から取り外しが可能で、汚れても簡単に洗えるため清潔さを保てる。また、カバーはオールシーズン使用できるファブリック生地なので、夏はむれにくく、冬はひんやりしにくく、季節を問わず使える。