最大8460円安い！ カバー＆ケース付き HHKBの人気お買い得セットが再販

「HHKBハイブリッドワークセット」が再販

配列もカラーも選べるセット 極上のキータッチをお得に体感できる

持ち運びに便利なオプション品がセットに！

高い耐衝撃性のポリカーボネートを採用した

HHKBロゴ入りキーボードルーフ

クッション性に優れたネオプレンと

起毛状の柔らかい素材を採用したスリーブケース

HHKB Studio 英語配列「墨」ハイブリッドワークセット

HHKB Professional HYBRID Type-S

英語配列「白」ハイブリッドワークセット

PFUは4月9日、同社の展開するHappy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズがお得にゲットできる「HHKBハイブリッドワークセット」の再販をPFUダイレクト限定で開始した。期間は5月31日まで。「HHKBハイブリッドワークセット」は、Professionalシリーズのフラッグシップ「HYBRID Type-S」、ポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」のいずれか1製品に、キーを保護できるキーボードルーフと持ち運びに便利なスリーブケースが付いたお得なセット。2025年7～9月に販売した際にも人気を集め、再販の要望も多かったという。英語配列・日本語配列のほか、無刻印モデルやカラー違いも用意され、全14セットのラインアップとなっている。カラーはHHKB Studioが墨、雪、HYBRID Type-Sが墨、白、雪を展開する。HHKB Studioのセットが4万5000円。それぞれ個別に購入すると、合計価格は5万3460円となるので、8460円お得だ。また、HHKB Professional HYBRID Type-Sのセットは3万9000円で、通常価格よりも7310円お得に購入できる。