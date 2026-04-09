Windows専用の定番実務ソフトがMacに対応！

「KaimonoToExcel MAUI」における

Amazon.co.jp購入履歴画面のイメージ

長年の要望に応え全面刷新、Macに対応

パオ・アット・オフィスは4月8日に、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、メルカリといった、19のネットショップ・オークション・フリマサイトの購入履歴を一括集計して、Excel形式やCSV形式で出力できる事務処理軽減アプリケーション「KaimonoToExcel MAUI」をリリースした。価格は1万1000円。「KaimonoToExcel」は、2017年に初版がリリースされており、商品名、金額、決済クレジットカード、ポイント利用額、クーポン割引、送料といった、後から見返したい情報を一覧として取得して、そのままExcel形式やCSV形式で書き出せる。なお、ネットショップやフリマ、オークションの各サイトは、表示形式や取得条件が頻繁に変わるため、「KaimonoToExcel」ではこのような変更を検知次第、通常1～2週間以内にアップデートを提供する。とりわけ、確定申告シーズン前の11月～翌1月は集中対応が行われる。これまではWindows版のみの提供だったが、今回リリースされた「KaimonoToExcel MAUI」では、米Microsoft公式のクロスプラットフォームフレームワーク「.NET MAUI（Multi-platform App UI）」を採用することで、同一のコードベースからWindows版とMac版の両方を生成可能となり、WindowsだけでなくmacOSにも対応した。対応ネットショッピングサイト・ネットオークションサイトは以下の通り。○Amazon.co.jp（Amazon Business含む）○ヤフオク!○Yahoo!ショッピング○楽天市場○ビックカメラ.com○ヨドバシ.com○dショッピング○サンプル百貨店○サンプル百貨店（dショッピング経由）○au PAY マーケット○ポンパレモール○Qoo10○NTT-X Store○くまポン○メルカリ○ひかりTVショッピング○モノタロウ○ラクマ○タワーレコード対応OSは、Windows 10以降、macOS 14（Sonoma）以降。旧バージョンのライセンス保有ユーザーを対象にしたアップグレード料金は5500円、購入1年後以降の年間利用料は3300円。