省エネ達成率154％！ 置き場所に困らない「e angle」のスリム冷凍庫が進化

ANGV-FRU107-B-W

タッチパネル採用で操作性が向上

ユーザーからの意見に基づいて、

パネル式の操作部を採用

スリムながら向きを選ばず冷凍食品を

収納できる庫内サイズを実現

エディオンは4月10日に、同社のプライベートブランドである「e angle」の冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」の販売を、「エディオン」全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は4万4800円。「ANGV-FRU107-B-W」は、ユーザーからの意見を受けてパネル式の操作部を採用し、運転モード（冷凍・冷蔵・急冷凍）や温度設定といった運転状況をより見やすくした冷凍庫。冷凍と冷蔵を切り替えられるので、作り置きやまとめ買いした冷凍食品を保存したい場合は冷凍庫として、夏場の飲料や野菜の保管には冷蔵庫として使える。本体は、幅45cmとスリムながら、一般的な冷凍食品を縦横選ばず収納可能な定格内容積107Lの庫内サイズを実現した。また、天面は耐熱100℃、耐荷重30kgの耐熱トップテーブル仕様なので、電子レンジを置ける。さらに、省エネ基準達成率は154％と、内容積100～120Lの冷凍庫としてはトップクラスの省エネ性能を実現している。