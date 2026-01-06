冷凍庫の霜取りの方法を解説 詳しい手順から注意点まで

冷凍庫の霜取りが必要な理由

霜が発生する原因

霜取りの方法

ぬるま湯のタオルでふき取る

電源を切って溶かす

注意点

ドライヤー、熱湯は使わない

金属の道具などは使わない

霜取りスプレーは使わない

霜を予防するには

まとめ

「冷凍庫の中が霜だらけで狭くなってきた……」「氷がこびりついてドアが閉まりにくい」「最近冷凍庫の効きが悪い気がする……」冷凍庫の霜について、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。冷凍庫は使い続けるほど霜がたまり、放置していると収納力の低下や消費電力の増加、最悪の場合は故障につながることもあります。そのため、長く快適に冷凍庫を使うためには、定期的に霜取りを行うことが大切です。本記事では、冷凍庫の霜取りが必要な理由から、実際の霜取り方法、注意点、霜を防ぐ予防策までわかりやすく解説します。初めて霜取りをする方でも安全に作業できるよう手順をまとめたので、ぜひ参考にしてください。冷凍庫の霜取りが必要な理由は、主に以下3つです。まず、冷凍庫に霜がたまると庫内スペースが徐々に狭くなってしまい、食品を入れにくくなります。特に引き出し式の冷凍庫では、霜がケースの動きを妨げて開閉しづらくなることもあるでしょう。また、霜が厚くなるほど冷気の通り道がふさがれ、冷却効率が低下してしまう点も大きなデメリットです。本来の温度まで下げるのに余計な電力が必要となり、電気代が高くなる原因にもなります。さらに、霜がドア周辺に付着するとパッキンが密着しにくくなり、ドアがしっかり閉まらない状態になることも。そのまま使用し続けると、外気が入り込んでさらに霜が増える悪循環に陥り、最終的には冷却不良や故障を招くおそれがあります。このような理由から、冷凍庫は定期的に霜取りを行うことが必要なのです。冷凍庫に霜がつく一番の理由は「結露」が凍りつくことです。冷凍庫内は常に0℃以下のため、ドアの開け閉めによって外気の湿気が入り込むと、その水分が瞬時に凍って霜になるのです。特に頻繁にドアを開けたり、開けっぱなしの時間が長かったりすると、霜が急速に増えやすくなります。また、ドアのゴムパッキンの劣化も霜の原因のひとつです。パッキンに隙間ができると、ドアを閉めていても外気がじわじわ侵入し、庫内に結露が発生しやすい環境が続いてしまいます。さらに、庫内の冷却口が食品でふさがれていると、冷気がうまく循環しなくなり温度ムラが発生します。この温度差が結露を引き起こし、結果的に霜がたまりやすくなることも。このように、霜は普段の使い方によって発生しやすくなるため、原因を理解して予防につなげることが大切です。冷凍庫の霜取りは、霜の「厚さ」や「固まり具合」によって適した方法が異なります。軽い霜であれば短時間で取り除けますが、長期間放置して固くなった霜は慎重に作業を進める必要があるため注意しましょう。ここでは、家庭で安全にできる代表的な2つの方法を紹介します。霜が薄い場合や、表面が軽く白くなっている程度であれば、ぬるま湯を使う方法がおすすめです。まず、40℃前後のぬるま湯にタオルを浸して軽く絞ります。そのタオルを霜がついている部分に数秒押し当てると、霜が柔らかくなって溶け始めるので、そのままタオルでふき取りましょう。なお、庫内のプラスチックは熱に弱い素材が多いため、熱湯は避け、必ず「触って温かい程度」の温度にとどめるのがポイントです。また、一度で完全に取り切れなくても無理に力を入れないようにしましょう。ぬるま湯を使った霜取りは、電源を切らずに行えるため、冷凍庫を使いながら応急的に霜を取れるのがメリットです。ただし、霜が厚く固まっている場合はこの方法では取り切れないため、電源を切って溶かす方法を検討しましょう。霜が厚く固まってしまった場合は、無理に削ろうとせず、冷凍庫の電源を切って霜を自然に溶かす方法がもっとも安全です。まず冷凍庫内の食品をクーラーボックスなどに移し、電源プラグを抜いて扉を全開にします。そのうえで、霜が自然に溶けるのを待ち、落ちてきた水はタオルなどでこまめに吸い取りましょう。霜が厚い場合でも、30分～1時間ほどで大部分が柔らかくなり、手で軽く触れるだけで取れるようになります。必要に応じて、ぬるま湯を使った霜取りも併用するとよいでしょう。なお、霜を無理にこそげ落とすと庫内のパーツを傷つけることがあるため、少しずつ溶けるのを待つことが大切です。霜がなくなったら庫内を乾拭きし、しっかり乾燥させてから電源を入れ直しましょう。冷凍庫の霜取りをするときは、正しい方法で進めないと冷蔵庫を傷つけたり、思わぬ事故につながったりするおそれがあります。特に無理に霜を取ろうとすると、庫内の破損や故障だけでなく、食品の衛生面にも影響が出かねません。冷蔵庫は精密機械であり、熱や衝撃に弱い部分も多いため、自己流で進めるのは避けたいところです。ここからは、霜取りを安全に進めるために、必ず押さえておきたい3つの注意点を紹介します。霜を早く溶かしたいときに、ついドライヤーの温風を当てたり、熱湯をかけたりしたくなるかもしれません。しかし、この方法は冷蔵庫を故障させる原因になるため絶対に避けましょう。冷蔵庫の庫内は、軽量で断熱性の高い樹脂（プラスチック）が多く使われていますが、熱に弱いため、急激な温度変化によって変形したりひび割れを起こしたりします。特にドアポケットや壁面は薄い素材のため、熱風を当てるだけでもゆがみが生じることがあるので注意が必要です。また、熱湯をかける行為は感電のリスクに加え、電装部品の損傷にもつながりかねません。霜取りは「急がず自然に溶かす」が基本です。タオルを敷いて庫内を放置し、霜がゆっくり溶けるのを待つことで、冷蔵庫を傷つけず安全に作業ができます。霜取りをする際、固まった氷を削り落としたくてスプーンやヘラ、ドライバーなどの金属製の道具を使いたくなるでしょう。しかし、硬い金属は庫内の壁面を傷つけたり、内部の冷却パイプを破損させたりする大きなリスクがあります。特に冷却パイプを傷つけてしまうと、冷媒ガスが漏れて冷却機能が失われ、修理に高額な費用がかかることも少なくありません。さらに、誤って手を滑らせると自分の手をケガしてしまう危険性もあります。霜は固く見えても、電源を切って放置すれば自然に溶けるものです。どうしても早く落としたい場合でも、柔らかいプラスチック製のヘラや布を使うなど、庫内を傷つけない方法を選ぶことが大切です。冷蔵庫は精密機械であることを意識し、無理にこじ開けたりせず、時間をかけて安全に霜取りを行いましょう。市販されている「霜取りスプレー」は、短時間で霜を溶かせる便利なアイテムに見えます。しかし、冷凍庫への使用は基本的に推奨されません。その理由は、霜取りスプレーが食品を扱う場所で使うことを前提に作られていないためです。スプレーの成分が庫内に残った場合、食材にもその成分が付着して口に入る可能性もあるので注意しましょう。また、霜取りスプレーの薬剤は庫内のプラスチックやゴムにダメージを与えることがあり、変色・劣化・ひび割れなどにつながるケースもあります。さらに、冷凍庫は密閉されているため、ニオイが残りやすいのもデメリットです。霜取りは電源を切って自然に溶かすか、ぬるま湯を使ってやさしく拭き取る方法が安全で確実です。「早く終わらせたい」という気持ちはあっても、スプレーの使用は避けるようにしましょう。霜取りの負担を減らすためには、日頃から霜がつきにくい環境をつくることが大切です。まず意識したいのは、ドアの開閉回数を減らすこと。開け閉めが多いと外気が入り込み、庫内で結露が発生しやすくなります。また、ドアをしっかり閉めているつもりでも、ゴムパッキンが劣化して隙間ができていると常に湿気が入り込みます。そのため、定期的にパッキンの汚れを拭き取ったり、変形・破れがないか確認するとよいでしょう。さらに、食品を詰め込みすぎないことも重要です。冷気の流れが悪くなると庫内の温度ムラが発生し、霜がつきやすくなります。適度に余裕を持たせて収納し、冷却口の前にものを置かないように注意しましょう。最近では、自動霜取り機能付きの冷凍庫も増えています。これらの冷凍庫には、ヒーターで定期的に霜を溶かす仕組みが備わっているため、忙しい人や手間をかけたくない人にもぴったりです。新しく買い替えるタイミングがあれば、霜取り機能の有無もチェックして冷凍冷蔵庫を選んでみましょう。冷凍庫に霜が溜まると、庫内が狭くなるだけでなく冷却効率が低下し、電気代の増加や故障リスクにもつながります。霜の原因は結露であり、ドアの開閉やパッキンの劣化、冷却口の塞ぎ込みなど、日常の使い方が影響しているケースがほとんどです。もし霜がたまっている場合は、タオルで拭き取る方法と電源を切って溶かす方法のいずれかを状況に合わせて選ぶとよいでしょう。ただし、ドライヤーや金属のヘラ、霜取りスプレーなどを使うのは故障や安全面でのリスクが高いため避けてください。なお、霜が付かないようにするためには、日頃からドアの開閉を減らす、パッキンを清潔に保つ、適度な収納量を意識するなど、予防を心がけることが大切です。買い替えのタイミングであれば、自動霜取り機能付きの製品を選ぶのもよいでしょう。冷凍庫の霜に悩まされている方も、本記事で紹介した対処法を参考に冷凍庫を快適に使い続けてくださいね。