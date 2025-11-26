冷凍保存をもっと身近に！ちょうどいいサイズの41Lコンパクト冷凍庫

ACF41

庫内イメージ

吉井電気は11月下旬に、プライベートブランド「Abitelax（アビテラックス）」から、コンパクトサイズで容量41Lの前開き冷凍庫「ACF41」を発売する。カラーは、チャコールグレー、ホワイトの2色。価格はオープンで、参考価格は2万4800円。●使いやすさと収納効率を両立した冷凍庫「ACF41」は、現代のライフスタイルにマッチした使いやすさと収納効率を両立する、小型でも大型でもない「ちょうどいいサイズ」の冷凍庫。前開き1ドアタイプの41Lサイズで、1～2人暮らしのニーズを満たすとともに、限られたスペースでも設置しやすいサイズ感となっている。約24dBの静音設計で場所を選ばず設置可能で、本体の上には電子レンジやオーブントースターなどを置ける。庫内には、取り外しできるセパレート棚板を備えており、高さのある冷凍食品も棚板を取り外して収納可能で、庫内をきれいに整頓できる仕切り板も付属する。また、引き出し式クリアケースを2段用意しているので、収納物がわかりやすい。庫内寸法は幅350×高さ442×奥行き325mm。