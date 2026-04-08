Google Pixel 10aに日本限定モデル、ヘラルボニーと共創した特別モデル「Isai Blue」

スマホの中にもアート、限定壁紙とカスタムテーマを搭載

Google Pixel 10a Isai Blue

自然にアートと出会える

専用デザインのボックス

Googleと障害のある作家のアートを社会に届けるヘラルボニーが共創した日本限定スマートフォン「Google Pixel 10a Isai Blue」が5月20日に発売となる。Google Pixel誕生10周年という節目に誕生したIsai Blueは、テクノロジーとアート、多様性への想いを1台に凝縮した特別仕様だ。価格は9万4900円。Isai Blueは、Google Pixelシリーズで初めてとなる日本限定カラー。自閉症啓発デーのテーマカラーであり、ヘラルボニーのブランドカラーでもある「青」を基調に「一人ひとりの可能性を広げ、多様性を肯定する」というメッセージが込められている。単なる新色ではなく、「特別な色を、あなたに。」というコンセプトのもと、Google Pixelとヘラルボニーの思想が重なり合って生まれた象徴的なモデルだ。ヘラルボニー契約作家によるアート作品を生かしたオリジナル壁紙やカスタムテーマを標準搭載し、日常的にアートに触れられる体験を提供。起用されているのは、工藤みどり氏、水上詩楽氏、伊賀敢男留氏、藤田望人氏など、多彩な表現を持つ作家たちの作品だ。スマートフォンを通じて、自然にアートと出会える設計となっている。また、専用デザインのボックスやケース、ステッカーまで含めたトータルデザインも魅力。外箱に使用されているアートも契約作家による作品で、購入体験そのものが特別なものになるよう設計されている。「使う」だけでなく、「持つ」「選ぶ」こと自体にストーリーを感じられる点は、従来のスマートフォンにはない価値だ。発売に先立ち、5月15～21日までの7日間、東京・下北沢の「reload」で「Google Pixel｜HERALBONY Isai Blue展」を開催。会場では、アートとGoogle Pixelのテクノロジーが交差する空間演出を通じて、今回のプロジェクトの背景や世界観を体感できる。Isai Blueは、スペック競争と異なる軸で選ばれる理由を提示する1台だ。スマートフォンを通じて自分らしさを表現したい人、デザインやストーリーを大切にしたい人にとって、新たな選択肢となりそうだ。