話すだけで要点が整理される！ 仕事が変わるAI搭載イヤホン「GLIDiC AI＋u Buds」とは？
新製品
2026/03/26 18:00
SB C＆Sの次世代AIイヤホン「GLIDiC AI＋u Buds」が3月26日からクラウドファンディング「Makuake」で先行発売となった。GLIDiC AI＋u Budsは、録音・文字起こしに加えて要約やアドバイスまで実行する「自己成長支援デバイス」。どのようにビジネスシーンにインパクトを与えるのだろうか。
GLIDiC AI＋u Budsは録音・文字起こしにとどまらず、「要約」「アドバイス」「コーチング」まで行う「自己成長を支援するAIイヤホン」。AIが賢い製品ではなく、AIによって人を賢くする製品という思想のもと開発され、ビジネスの現場に新しいコミュニケーション体験をもたらすという。
発表会の冒頭、SB C＆Sの鈴木淳・常務執行役員が登壇。SB C＆SはAI領域の強化を進めており、法人、サービス、オペレーションなど、さまざまな方面でAI活用を推進しているという。その中で、コンシューマー領域における新たな一歩としてAIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、その第一弾が今回のGLIDiC AI＋u Budsとなる。鈴木常務は、「AIによる変革を推進し、ユーザーに新しい価値を届けたい」と説明した。
続いて登壇した竹下悟・商品第一本部長は、GLIDiC AI＋u Budsの開発思想について「目指したのは、AIが賢い製品ではなく、AIによって人が賢くなる製品」と説明した。
GLIDiC AI＋u Budsは、ビジネスパーソンの理解と行動を後押しするデバイスとして設計。音声デバイスとしての基本性能を継承しながら、音質や通話品質、セキュリティー対策も強化している。録音データの取り扱いを考慮し、通信暗号化やデータ管理体制にも厳格な対策が施されているという。
また、イヤホン録音（ミーティング時の自然な記録に）、薄型レコーダー録音（物理レコーダーとして利用）、専用アプリ録音（スマホでの手軽な利用）と3way録音に対応。会議や商談、1on1、取材など、さまざまな業務シーンにフィットするように仕上げている。
さらにMakuakeで先行発売するということから、マクアケの松岡宏治・常務執行役員が登壇。AI関連商品のトレンドやクラウドファンディングの強みを紹介した。
森香澄さんは文字起こし機能を体験し、「話し方の癖や、『はい』といった口癖が見えるのが新鮮」と感想を述べた。単なる議事録ではなく「自分の振る舞いを客観視するツール」としての価値を強調した。加えて、「長い会話が整理されるので、振り返りがとても楽」とコメント。このコメントは、忙しいビジネスパーソンに刺さるはずだ。
また、GLIDiC AI＋u Budsには論理的な改善点を指摘する「コーチモード」と寄り添って自信を与える「バディモード」が搭載されている。この二つの機能について、森香澄さんは「状況で使い分けられるのが便利」と語り、「専属の頭の中のコーチのよう」と表現した。
「GLIDiC AI」が始動3月24日、SB C＆SはGLIDiC AI＋u Budsの発表会を開催した。会場には開発陣、マクアケ関係者、ゲストとしてタレントの森香澄さんが登壇。実演を交えながら製品の可能性を紹介した。
GLIDiC AI＋u Budsは録音・文字起こしにとどまらず、「要約」「アドバイス」「コーチング」まで行う「自己成長を支援するAIイヤホン」。AIが賢い製品ではなく、AIによって人を賢くする製品という思想のもと開発され、ビジネスの現場に新しいコミュニケーション体験をもたらすという。
発表会の冒頭、SB C＆Sの鈴木淳・常務執行役員が登壇。SB C＆SはAI領域の強化を進めており、法人、サービス、オペレーションなど、さまざまな方面でAI活用を推進しているという。その中で、コンシューマー領域における新たな一歩としてAIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、その第一弾が今回のGLIDiC AI＋u Budsとなる。鈴木常務は、「AIによる変革を推進し、ユーザーに新しい価値を届けたい」と説明した。
続いて登壇した竹下悟・商品第一本部長は、GLIDiC AI＋u Budsの開発思想について「目指したのは、AIが賢い製品ではなく、AIによって人が賢くなる製品」と説明した。
GLIDiC AI＋u Budsは、ビジネスパーソンの理解と行動を後押しするデバイスとして設計。音声デバイスとしての基本性能を継承しながら、音質や通話品質、セキュリティー対策も強化している。録音データの取り扱いを考慮し、通信暗号化やデータ管理体制にも厳格な対策が施されているという。
また、イヤホン録音（ミーティング時の自然な記録に）、薄型レコーダー録音（物理レコーダーとして利用）、専用アプリ録音（スマホでの手軽な利用）と3way録音に対応。会議や商談、1on1、取材など、さまざまな業務シーンにフィットするように仕上げている。
さらにMakuakeで先行発売するということから、マクアケの松岡宏治・常務執行役員が登壇。AI関連商品のトレンドやクラウドファンディングの強みを紹介した。
森香澄さんがリアルに体験発表会の後半では森香澄さんが登壇し、GLIDiC AI＋u Budsを実際に使いながら、その活用術を披露した。
森香澄さんは文字起こし機能を体験し、「話し方の癖や、『はい』といった口癖が見えるのが新鮮」と感想を述べた。単なる議事録ではなく「自分の振る舞いを客観視するツール」としての価値を強調した。加えて、「長い会話が整理されるので、振り返りがとても楽」とコメント。このコメントは、忙しいビジネスパーソンに刺さるはずだ。
また、GLIDiC AI＋u Budsには論理的な改善点を指摘する「コーチモード」と寄り添って自信を与える「バディモード」が搭載されている。この二つの機能について、森香澄さんは「状況で使い分けられるのが便利」と語り、「専属の頭の中のコーチのよう」と表現した。