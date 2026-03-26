微細な二つのバブルでキッチンや洗面所もキレイ、肌もしっとり！パナソニックが「エコキュート」を3年ぶりにフルリニューアル

パナソニック 空質空調社は3月25日、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート」全7シリーズ・53機種を3年ぶりにフルリニューアルした。プレミアムのJXとJPシリーズ、ミドルのJシリーズ、スタンダードのEシリーズに洗浄力を高めるウルトラファインバブルを搭載。プレミアムモデルのJXシリーズには、肌の保湿や保温・温熱、リラクゼーション効果を促すマイクロバブルの「美泡湯eco」も搭載した。JXシリーズは9月、ほかのシリーズは6月26日に発売する。価格は106万400円～140万9100円（Eシリーズはオープン価格）。
これまでは高効率で省エネ、カーボンニュートラルの実現やZEH、GX志向型住宅に対する補助金施策、太陽光発電システムの自家消費ニーズや余剰電力の有効活用などが求められてきた。これからのエコキュートは、さらに一人一人のQOLを上げる役割を担うという。その切り札がウルトラファインバブルとマイクロバブル「美泡湯eco」の搭載である。
ウルトラファインバブルは直径1μm以下の目に見えないほど微細な泡で、水は透明だ。一方のマイクロバブルは直径約1～100μm未満の小さな泡で水は白濁になる。
ウルトラファインバブルは、「ジャッキアップ効果」と呼ぶ仕組みでバスタブ内や壁、床のピンク汚れを落とす。微細な泡が固着物（汚れ）のすき間に入り、徐々に泡が大きくなることで固着物を剥離させるのだ。
ウルトラファインバブル生成ユニットでは、2カ所のノズルプレートを通ることで高密度に生成される。このユニットを、エコキュート本体上部の「ふろ回路」と「給湯回路」に設置しているのがポイントだ。
給湯回路にも取り付けることで、生成されたウルトラファインバブルは水栓やシャワーのほか洗面所、キッチンにも送ることができる。キッチンや洗面所のぬめり、水回りのピンク汚れ、肌の皮脂汚れを落としやすくする。水やお湯を使うたびに、清潔さがキープされるというわけだ。
マイクロバブルはエコキュートの下部右側にある「美泡湯ユニット」で生成する。ただ、同ユニットから浴槽までの距離が長いため、泡による白濁状態を維持しにくいという課題があった。これを解決するために、浴槽の水を循環させる「美泡湯用ふろ接続アダプター」を新たに開発。浴槽を白濁状態のマイクロバブルで満たすことに成功した。
マイクロバブルは、浴室に人が入るとセンサーが反応し、数秒で発生。1分もしないうちに浴槽は細かい泡で真っ白になる。39℃のぬるめのお湯で入浴後から40分後であっても、41℃のさら湯と同じあたたまり効果が得られる。
また、入浴後の角質の水分量はさら湯よりも高い。肌がしっとりして潤いが長続きする。
ウルトラファインバブルとマイクロバブルを搭載するエコキュートは、パナソニックが初めて。家中の水回りを清潔にし、毎日の入浴を上質にして心地よさをもたらす。まさに個人のQOLを上げるという、新しい価値を創造する機器と言えるだろう。（BCN・細田 立圭志）
ウルトラファインバブルで家中の水回りを清潔にパナソニック 空質空調社でA2W＆水ソリューションズ事業部の高田智仁事業部次長はエコキュートに求められる役割について「環境貢献エネルギーアセットとしてのエネルギーインフラから、個人のQOL（Quality of Life）を向上するための機器に変わった」と語る。
これまでは高効率で省エネ、カーボンニュートラルの実現やZEH、GX志向型住宅に対する補助金施策、太陽光発電システムの自家消費ニーズや余剰電力の有効活用などが求められてきた。これからのエコキュートは、さらに一人一人のQOLを上げる役割を担うという。その切り札がウルトラファインバブルとマイクロバブル「美泡湯eco」の搭載である。
ウルトラファインバブルは直径1μm以下の目に見えないほど微細な泡で、水は透明だ。一方のマイクロバブルは直径約1～100μm未満の小さな泡で水は白濁になる。
ウルトラファインバブルは、「ジャッキアップ効果」と呼ぶ仕組みでバスタブ内や壁、床のピンク汚れを落とす。微細な泡が固着物（汚れ）のすき間に入り、徐々に泡が大きくなることで固着物を剥離させるのだ。
ウルトラファインバブル生成ユニットでは、2カ所のノズルプレートを通ることで高密度に生成される。このユニットを、エコキュート本体上部の「ふろ回路」と「給湯回路」に設置しているのがポイントだ。
給湯回路にも取り付けることで、生成されたウルトラファインバブルは水栓やシャワーのほか洗面所、キッチンにも送ることができる。キッチンや洗面所のぬめり、水回りのピンク汚れ、肌の皮脂汚れを落としやすくする。水やお湯を使うたびに、清潔さがキープされるというわけだ。
白濁のマイクロバブルで上質な入浴を実現一方のマイクロバブルによる「美泡湯eco」は、さら湯よりも皮膚に熱が伝わりやすい。保湿効果のほか温熱、リラクゼーション効果などが得られる。
マイクロバブルはエコキュートの下部右側にある「美泡湯ユニット」で生成する。ただ、同ユニットから浴槽までの距離が長いため、泡による白濁状態を維持しにくいという課題があった。これを解決するために、浴槽の水を循環させる「美泡湯用ふろ接続アダプター」を新たに開発。浴槽を白濁状態のマイクロバブルで満たすことに成功した。
マイクロバブルは、浴室に人が入るとセンサーが反応し、数秒で発生。1分もしないうちに浴槽は細かい泡で真っ白になる。39℃のぬるめのお湯で入浴後から40分後であっても、41℃のさら湯と同じあたたまり効果が得られる。
また、入浴後の角質の水分量はさら湯よりも高い。肌がしっとりして潤いが長続きする。
ウルトラファインバブルとマイクロバブルを搭載するエコキュートは、パナソニックが初めて。家中の水回りを清潔にし、毎日の入浴を上質にして心地よさをもたらす。まさに個人のQOLを上げるという、新しい価値を創造する機器と言えるだろう。（BCN・細田 立圭志）