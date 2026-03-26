微細な二つのバブルでキッチンや洗面所もキレイ、肌もしっとり！パナソニックが「エコキュート」を3年ぶりにフルリニューアル

パナソニックのエコキュートと

A2W＆水ソリューションズ事業部の高田智仁事業部次長

ウルトラファインバブルで家中の水回りを清潔に

エコキュートの役割が個人のQOL向上に変わる

ウルトラファインバブルとマイクロバブルの違い

ジャッキアップ効果

ウルトラファインバブル生成ユニット

「ふろ回路」と「給湯回路」に設置

キッチンや洗面所、水栓、シャワーもキレイで清潔に

白濁のマイクロバブルで上質な入浴を実現

マイクロバブルの効果

「美泡湯ユニット」と「美泡湯用ふろ接続アダプター」

マイクロバブルで満たされた浴槽

マイクロバブルのあたたまり効果

マイクロバブルの保湿効果

パナソニック 空質空調社は3月25日、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート」全7シリーズ・53機種を3年ぶりにフルリニューアルした。プレミアムのJXとJPシリーズ、ミドルのJシリーズ、スタンダードのEシリーズに洗浄力を高めるウルトラファインバブルを搭載。プレミアムモデルのJXシリーズには、肌の保湿や保温・温熱、リラクゼーション効果を促すマイクロバブルの「美泡湯eco」も搭載した。JXシリーズは9月、ほかのシリーズは6月26日に発売する。価格は106万400円～140万9100円（Eシリーズはオープン価格）。パナソニック 空質空調社でA2W＆水ソリューションズ事業部の高田智仁事業部次長はエコキュートに求められる役割について「環境貢献エネルギーアセットとしてのエネルギーインフラから、個人のQOL（Quality of Life）を向上するための機器に変わった」と語る。これまでは高効率で省エネ、カーボンニュートラルの実現やZEH、GX志向型住宅に対する補助金施策、太陽光発電システムの自家消費ニーズや余剰電力の有効活用などが求められてきた。これからのエコキュートは、さらに一人一人のQOLを上げる役割を担うという。その切り札がウルトラファインバブルとマイクロバブル「美泡湯eco」の搭載である。ウルトラファインバブルは直径1μm以下の目に見えないほど微細な泡で、水は透明だ。一方のマイクロバブルは直径約1～100μm未満の小さな泡で水は白濁になる。ウルトラファインバブルは、「ジャッキアップ効果」と呼ぶ仕組みでバスタブ内や壁、床のピンク汚れを落とす。微細な泡が固着物（汚れ）のすき間に入り、徐々に泡が大きくなることで固着物を剥離させるのだ。ウルトラファインバブル生成ユニットでは、2カ所のノズルプレートを通ることで高密度に生成される。このユニットを、エコキュート本体上部の「ふろ回路」と「給湯回路」に設置しているのがポイントだ。給湯回路にも取り付けることで、生成されたウルトラファインバブルは水栓やシャワーのほか洗面所、キッチンにも送ることができる。キッチンや洗面所のぬめり、水回りのピンク汚れ、肌の皮脂汚れを落としやすくする。水やお湯を使うたびに、清潔さがキープされるというわけだ。一方のマイクロバブルによる「美泡湯eco」は、さら湯よりも皮膚に熱が伝わりやすい。保湿効果のほか温熱、リラクゼーション効果などが得られる。マイクロバブルはエコキュートの下部右側にある「美泡湯ユニット」で生成する。ただ、同ユニットから浴槽までの距離が長いため、泡による白濁状態を維持しにくいという課題があった。これを解決するために、浴槽の水を循環させる「美泡湯用ふろ接続アダプター」を新たに開発。浴槽を白濁状態のマイクロバブルで満たすことに成功した。マイクロバブルは、浴室に人が入るとセンサーが反応し、数秒で発生。1分もしないうちに浴槽は細かい泡で真っ白になる。39℃のぬるめのお湯で入浴後から40分後であっても、41℃のさら湯と同じあたたまり効果が得られる。また、入浴後の角質の水分量はさら湯よりも高い。肌がしっとりして潤いが長続きする。ウルトラファインバブルとマイクロバブルを搭載するエコキュートは、パナソニックが初めて。家中の水回りを清潔にし、毎日の入浴を上質にして心地よさをもたらす。まさに個人のQOLを上げるという、新しい価値を創造する機器と言えるだろう。（BCN・細田 立圭志）