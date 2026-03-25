4×4マスのスマホ向けアプリ「ナンプレ館mini」

4×4マスのミニサイズに特化した

スマホ向けパズルアプリ「ナンプレ館mini」が登場

大きな文字とマス目で、シニア世代もストレスフリーに楽しめる

プレイ画面イメージ

ワークスは3月19日に、iOS／Androidスマートフォン向けパズルアプリ「ナンプレ館mini」を、App StoreおよびGoogle Playにてリリースした。無料でプレイできる。「ナンプレ館mini」は、一般的な9×9マスの数独ではなく4×4マスのミニサイズに特化しており、1問が数分で解けるので通勤・通学時間や家事の合間など、場所を選ばず楽しめる。パズル作家の稲葉直貴氏が、すべての問題を書き下ろしているため、コンピュータによる自動生成問題と比較して、気持ちのよい解き心地となっている。大きなマス目、くっきりとした太文字を採用し、視覚的なストレスを最小限に抑えているので、老眼の人や小さな文字が苦手な人でも目が疲れない。さらに、余計な機能を削ぎ落とした、迷うことなく直感的に操作可能なインターフェースを追求しており、毎日の「頭の体操」の習慣化に適している。従来のナンプレアプリは、「文字が小さくて読みにくい」「1問を解くのに時間がかかる」といった課題があった。「ナンプレ館mini」では、そのような心理的・物理的なハードルを取り除くことで、スマートフォンの操作に慣れていない人でも日々のちょっとしたすき間時間に、気軽に達成感を味わえるように設計されている。