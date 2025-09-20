スライドパズルアプリ「メトロキーパー ～東の砂漠編～」の大型バージョンアップ版を完全無料で配信開始

「メトロキーパー」の大型バージョンアップ版が登場

東京の地下鉄をモチーフに全路線＋αをステージとして実装

路線選択画面

ゲーム画面

空想科学は9月17日に、「15パズル」「箱入り娘」などをモチーフにしたスライドパズルアプリ「メトロキーパー ～東の砂漠編～」の、大型バージョンアップ版の配信をGoogle Playにて開始した。対応OSはAndroid 12以降で、アプリの価格は無料。「メトロキーパー」はこれまで、スライドパズルにオリジナル要素を加えたパズルゲームとして、チュートリアル版がリリースされていたが、今回の大型バージョンアップによって、全ステージを完全な形で楽しめるアプリとなった。今回配信が開始された「メトロキーパー ～東の砂漠編～」は、東京の地下鉄をモチーフに全路線＋αがステージとして実装されており、効果音やメロディが再現されたことで、臨場感のあるゲームシーンを実現している。あわせて、豊富なオプション設定が追加され、操作性が大幅に向上したほか、メインのパズルに加えてサブゲームが数多く搭載され、より奥行きのある世界を体感できる。ゲームは、地下鉄車両が走行している間に乗客を動かして、頭に数字が表示してある乗客を次の駅で数字順に降りられるよう配置すると区間クリアとなり、各路線の終点を目指すという内容となっている。制限時間内に最小手数で乗客を並べ替えることが重要で、車両内の乗客を1体ずつ1マス単位で動かすことでゲームを進める。乗客は番号の若い順番に降り、数字の表示されていない乗客は動かない。また、荷物を持っている乗客は荷物を網棚にのせて座席に座ることが可能で、番号の表示されたすべての乗客が順番に降りられるよう並べ替える必要がある。メトロキーパー ～東の砂漠編～のダウンロードhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuusoukagaku.android.metrokeeper