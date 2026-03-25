驚くほどくっつかない「快適しゃもじ」、like-itから

ごはんがつきにくい快適しゃもじ

剥離性の高いTPX樹脂を採用

先端が平らなので角を使えば小回りも利く

手に馴染んで握りやすい、緩やかなS字カーブ設計

専用の収納ケース付きモデルも用意

ライクイットは3月に、炊きたてのごはんがくっつきにくいことや盛り付けやお手入れのストレスを解消する「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」と「ごはんがつきにくい快適しゃもじ（収納ケース付）」を発売する。価格はオープンで、税別の実勢価格はしゃもじ単体が700円前後、収納ケース付きが1100円前後の見込み。「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」は、剥離性に優れたTPX樹脂を採用するとともに、両面にエンボス加工を施すことによって、使う前に水に濡らさなくてもごはんがくっつきにくいしゃもじ。先端を平らにすることで、お釜の底に残ったごはんもすくいやすく、角を使えば小さなお弁当箱や手巻き寿司の盛り付けにも活躍する。あわせて、手に馴染む緩やかな曲線の採用によって握りやすく、ごはんを返す・よそう動作が自然にできる。さらに、余計な機能を削ぎ落としたシンプルな設計と軽い樹脂を採用することで、クリアファイル1枚分ほどに相当する重さ25gの軽量さを実現した。そのほか、しゃもじを差し込むだけでスマートに自立する収納ケース付きモデルも用意する。収納ケースはフタ付きでホコリの付着を防げるため、キッチンや食卓での衛生的な保管が可能となっている。