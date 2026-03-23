最大83日コードレス稼働とBPAフリーで清潔キープ！ 停電でも止まらないPETKITの自動給水機

PETKITから「食洗機対応自動給水機」

清潔さとお手入れ性を両立

日常の衛生管理をしっかりサポート

5000mAhバッテリーで安心

ペットの接近を検知

スマホアプリとBluetooth接続

で状況確認できる

世界で約500万人が愛用するペット家電ブランド「PETKIT（ペットキット）」から、コードレスで最大約83日間稼働する「食洗機対応自動給水機」が登場する。発売は4月2日。日本最大級のペットイベント「インターペット東京」会場と公式オンラインストアで開始となる。価格は1万3900円。コードレス設計のため置き場所を選ばず、停電時に自動でバッテリー給電に切り替わり、ペットの飲水環境を途切れさせないのが特徴だ。従来の自動給水機で挙がりがちな「部品が多く洗いづらい」「ヌメリが気になる」といった不満に対し、食洗機対応自動給水機は部品点数を抑えた設計とBPA（ビスフェノールA）フリーABS樹脂（耐熱100℃）を採用。ポンプと電気部品を外せば熱水洗浄や食洗機で丸洗いでき、日常の衛生管理をサポートする。BPAを含まない素材を使うことで、毎日使う給水機でも安心して清潔な水を供給できる。5000mAhバッテリーを本体に内蔵。フル充電時は、設定条件（1時間当たり25秒の給水）で最大約83日の連続稼働が可能だ。普段、コンセントから給電していても停電時は自動でバッテリーに切り替え。突然の停電・災害時でも、給水を継続できる。本体上部の赤外線近接センサーがペットの接近を検知し、近づいたときだけ流水する設定が可能。常時流水／間欠給水などの複数モードも備え、無駄な流水を抑えてフィルター消耗やバッテリー消費を軽減する。留守番時や就寝時、多頭飼いなど、シーンに合わせて運用できる。スマホアプリとBluetooth接続で、給水モードの設定やフィルター使用状況の確認が可能。清掃やフィルター交換のタイミング通知でうっかり忘れを防ぐ。さらに、近くにWi-Fi対応のPETKIT製品があれば、外出先からの遠隔確認や設定変更にも対応する。食洗機対応自動給水機は、「非常時の備えを強化したい」「衛生管理を楽にしたい」「消費を抑えて手間を減らしたい」「スマホで状況を見える化したい」という人におすすめ。毎日のケアを楽にしながら、いざというときにも水を止めない安心を備え、ペットの快適をアップデートしそうだ。