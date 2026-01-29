ゴミ箱に見えない！ タンスのゲンが“家具調ダストボックス”を発売

魅せるゴミ箱

モダンな空間にしてくれるデザイン

前面は片手で簡単に開閉できるフラップ扉

タンスのゲンは、一般的なゴミ箱のイメージを変える「魅せるゴミ箱」を新たに発売した。まるでキャビネットのような見た目のゴミ箱として生まれた「魅せるゴミ箱」は、取っ手や装飾をなくしたシンプルなデザインとシックな石目調でリビングに設置しても違和感なく、モダンな空間にしてくれるデザインになっている。生活感を感じさせない、フラップ式のダストボックスで、ゴミ袋が外から見えない設計で、部屋をすっきりおしゃれに演出する。また、奥行き30cmのスリムな設計で、リビングやキッチンなどの限られたスペースでも圧迫感なく、設置することが可能。前面は片手で簡単に開閉できるフラップ扉になっており、フタが自然に閉まらない構造なので、ゴミ捨てや袋の交換もスムーズに行える。天板には写真や花瓶などを飾ることができ、棚としても利用可能。さらに12cmの高脚設計により、お掃除ロボットも通りやすく、掃除機もダストボックスを動かさずにかけることができる。最大4つのゴミ袋を設置できるため、同製品1台で家中のゴミの分別を完結することができる。最大90Lの大容量タイプで、必要に応じて4つに分けて使用することや、45Lのゴミ袋を2つ並べて使用することも可能。前板を開く際に、本体が傾かないよう、本体の底の見えない部分に安定用ウエイトを設置できる構造になっている。ウエイトはネジでしっかりと固定できるので、小さな子どもがいる家庭でも安心して使用できる。カラーは、ストーングレー色とストーンブラック色の2色展開。どちらのカラーも脚部は粉体塗装を施したスチール製で、モノトーンやモダンなインテリアに自然に馴染む。背面も美しくデザインされているため、壁際だけでなく、部屋の中央など自由に場所を決めて設置することができる。今回発売した「魅せるゴミ箱」は、タンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店で取り扱っている。