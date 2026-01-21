エントリー向けの「Google TV」搭載ポータブルプロジェクター「Nova」

ポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」

手の届きやすい価格のオールインワンポータブルプロジェクター

利用イメージ

カラーは2色

スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、初めてプロジェクターを使うユーザーをターゲットにしたポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」を1月19日に発売した。Novaは、最長約1.2時間映画鑑賞、約4時間の音楽再生が可能な38.48Whの大容量バッテリーを備え、コンパクトサイズながら気軽に大画面体験を楽しめるポータブルプロジェクター。空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードに加え、「Sound by JBL」の高音質6Wスピーカーを搭載。また、「Google TV」を搭載し、NetflixやYouTubeなどにシームレスにアクセスできる。本体カラーは、インテリアになじみやすい「Cloud Ash（クラウドアッシュ）」とオレンジレッドとブルーのコントラストが印象的な「Soda Blue（ソーダブルー）」の2色。さらに、本体を自分好みにデコレーションできるステッカーが付属し、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しめる。XGIMIは、ホームプロジェクター分野で出荷量シェア世界第1位の実績や300億円規模の自社工場に代表される技術力を強みに、グローバルで事業を拡大している。Novaはこれまで培ってきた技術と経験を新たなカテゴリーへと展開し、初めてプロジェクターを使用するユーザーにとって理想的なエントリーモデルとして位置づけている。価格は3万9900円だが、2月10日までの期間限定で、3万4900円の発売記念キャンペーン価格で販売する。公式サイトのほか、Amazon、楽天市場、順次家電量販店などで販売予定。