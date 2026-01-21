パワフルな吸引力と強力な水拭きで完全自動清掃！ 超薄型のRoborock最強モデル「Qrevo Curv 2 Pro」

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Roborock史上最高「2万5000Pa」の吸引力

2万5000Paの強力吸引を搭載

狭い空間にもアプローチできる

四隅を検知

201種類の小さな物体を認識して回避

全自動ドックで完全自動掃除を実現

専用アプリでペットへの呼びかけが可能

SB C＆SとBeijing Roborock Technologyは、洗練されたデザインと圧倒的な清掃性能を融合した最新ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」を2月4日から全国のヤマダデンキとヤマダウェブコムで発売する。価格はオープンで、実勢価格は21万9780円。1月21日には予約の受け付けを開始している。Qrevo Curv 2 Proは、Roborock史上最高クラスとなる2万5000Paの強力吸引を搭載。大きなゴミからカーペット奥のハウスダストまでしっかり吸い上げ、さらに本体とモップが3cmリフトアップすることで毛足の長いカーペットにも対応する。水拭きは最大200回転／分×12Nの加重で頑固な汚れまで除去するパワフル設計だ。7.98cmという本体の薄さが特徴。格納式LDSレーザーセンサーとToFセンサーを組み合わせることで、家具下のこれまで入り込めなかった狭い空間にもアプローチできる。センサーが自動で上下し、死角を最小化した高精度マッピングを実現。傾斜も検知し、本体の傷付きを防ぐ。四隅を検知し、自動で伸びるサイドブラシによって隅のカバー率100％を実現。水拭きモップも壁際まで寄せることができ、部屋の端まで均一に磨き上げる。さらに、メインブラシ・サイドブラシともに毛のからまりゼロを実現している。RGBカメラとストラクチャードライトの組み合わせによって、201種類の小さな物体を認識して回避する高度なAI回避機能を搭載。横方向の障害物にも対応し、家具や壁際ぎりぎりまで攻めた清掃が可能だ。付属の4way全自動ドック「Q4」は、「ゴミ自動収集（最大60日分）」「モップ洗浄（100℃温水で99.99％除菌）」「モップ乾燥（約55℃の温風）」「自動給水」「モップの自動取り外し（吸引のみの掃除時）」を自動化。モップのメンテナンスや給水の手間がほぼ不要になる。専用アプリでは、間取りマッピングや履歴から最適なルート・吸引力・水量を自動調整。リアルタイムの映像確認や、ペットへの呼びかけも可能だ。さらに、Wi-Fi環境がない場所でも「Hello Rocky」と話しかけるだけで操作できるオンデバイス音声アシスタントを搭載している。Qrevo Curv 2 Proは、薄型・高吸引・高精度回避・自動化の全てを詰め込んでいる。「手間をかけずに常に家をキレイに保ちたい」というユーザーのニーズに応える1台となっている。