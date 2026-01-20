伊豆・稲取温泉、「雛のつるし飾りまつり」始まる

文化公園雛の館における

「雛のつるし飾りまつり」の開催イメージ

2026年3月31日まで

素盞鳴神社の雛段飾り

雛のつるし飾り

稲取温泉旅館協同組合は1月20日～3月31日の期間、「第29回 雛のつるし飾りまつり」を文化公園雛の館、なぶらとと、ふたつぼり、八幡神社（いずれも静岡県賀茂郡東伊豆町）にて開催している。「雛のつるし飾り」は、ひな祭りのときに雛壇の両脇に手作りの人形をつるすという、伊豆稲取温泉の伝統文化。娘の健やかな成長を願い、思いを人形に込めてひな祭りをお祝いする。日本三大つるし飾り（福岡県柳川市の「さげもん」、山形県酒田市の「傘福」、静岡県東伊豆町稲取の「雛のつるし飾り」）の1つであるこの飾りを、観光資源としてイベントを開催している。なお、入場料は文化公園雛の館が500円、なぶらととが100円。ふたつぼりと八幡神社は入場無料。いずれの会場も開催時間は9～17時で、ふたつぼりは毎週木曜休園、なぶらととは期間中の金土日のみ開館で2月14日～3月8日は毎日開館する。素盞鳴（スサノオ）神社では、2月14日～3月8日の各日10～15時に、真っすぐに伸びる118段の素盞鳴神社の階段において、雛人形と雛のつるし飾りの展示を行う。雛人形の展示段数は日本一の段数となっており、毎年多くの観光客でにぎわう。なお、今回の開催では、ペット連れやSNS用にゆっくり撮影したいというニーズに応えて、有料の撮影枠も設けられる。また、入場にあたっては300円を支払う必要があり、料金は施設運営管理の費用となる。