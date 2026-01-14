こたつのヒーター部分だけ替える！？ 古くても省エネ最新こたつに生まれ変わる「こたつ～る」シリーズ

「こたつ～る」シリーズに新モデル

メトロ電気工業は1月中旬、取替えヒーターとコードの「こたつ～る」シリーズにH600T（速暖モデル）とQ300T（省エネじんわりモデル）の2モデルを追加し、ヤマダ電機公式オンラインショップ「ヤマダモール」で先行販売を開始する。ヤマダモールでの価格はH600Tが1万670円、Q300Tが7150円。「こたつ～る」はこたつのヒーター部分を交換することで、快適で機能的な最新仕様のこたつへと刷新することができる製品シリーズ。H600Tは、すぐにあたたかさが広がる「速暖モデル」で、U字形ハロゲンヒーターでこたつ内部を素早く暖められる。温風ファンで温度のムラをなくし、万が一切り忘れても安心な5時間自動切タイマー機能が使用できる。手元の電子コントローラーから細かな温度調整が可能だ。Q300Tは、経済的な「省エネじんわりモデル」。300Wと低消費電力での運転が可能で、在宅ワークや一人暮らしにもぴったりの省エネ性能が特徴だ。ヒーター本体には、U字形石英管ヒーターを採用。遠赤外線を多く放出し薄明るい赤色の光を発生させる。こちらも5時間自動切タイマーが付いた安心設計。手元の電源スイッチでオンオフ操作が可能だ。