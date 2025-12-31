全高1.9～3.5cmでもシャッター押せる ニコンのミニチュアカメラコレクションに新弾登場

ニコンの子会社、ニコンイメージングジャパンは12月24日、バンダイの「ガシャポン」とコラボしたミニチュア化シリーズ「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」を「ニコンプラザ東京」「ニコンプラザ大阪」で数量限定で発売した。全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などでは、12月第4週から順次発売している。価格は1回500円。
製品化にあたっては実際にカメラを3Dスキャン。設計データを基に細部まで緻密に再現しており、全機種にシャッターボタンを押せるギミックを搭載している。
ラインアップは以下の通り。
1.Nikon Z50II：NIKKOR Z DX 16-50mm f／3.5-6.3 VR
2.Nikon D850：AF-S NIKKOR 24-70mm f／2.8E ED VR
3.Nikon 35Ti
4.COOLPIX S01（ミラーシルバー／ホワイト／レッド／ブラック／ピンク）
「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」は、ニコンが製造・販売するカメラを約1／3のスケール（全高約1.9～3.5cmサイズ）でミニチュア化したフィギュア。
