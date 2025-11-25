ライカQシリーズの第二世代モノクローム撮影専用モデル「ライカQ3モノクローム」

ライカQ3モノクローム

フルサイズコンパクトカメラの新たな章の幕開け

「ライカQ3モノクローム」の各部イメージ

ライカカメラジャパンは11月21日に、フルサイズコンパクトデジタルカメラ「ライカQ」シリーズの新機種として、モノクローム撮影専用センサーを搭載する第2世代のモノクロームモデル「ライカQ3モノクローム」を発売した。公式オンラインショップでの価格は119万9000円。「ライカQ3モノクローム」は、6000万画素のモノクロームセンサーとトリプルレゾリューション技術によって輝度情報のみを記録し、驚くべきシャープネスさ、印象的なダイナミックレンジ、卓越したトーンの深みを実現した、モノクローム撮影専用のフルサイズコンパクトデジタルカメラ。カラーフィルターを使用することなく、細部まで妥協のない画質を生み出し、ISO 100～20万に対応して6000万、3600万、1800万画素の解像度で、静止画および最大8Kの動画撮影に対応する。レンズには、明るい広角単焦点の「ライカ ズミルックス f1.7／28mm ASPH.」を採用することによって、あらゆる撮影状況に対応するとともに、厳しい光の条件下でもノイズが少なく、ニュアンスと質感に富んだ写真撮影を可能にしている。フルメタルのボディーとレンズフードはブラックペイントで、トッププレートの「Monochrom」の刻印と文字は控えめなブラックまたはグレーで、レザー部分にはスタイリッシュな仕上げを施した。赤い「Leica」ロゴをあえて省くことで、モノクローム写真に通じるミニマリズムを静かに強調している。さらに、576万画素OLEDビューファインダー、高速で正確なハイブリッドオートフォーカス、チルト式タッチディスプレーを搭載するとともに、被写体に17cmまで近づけるマクロモードや、操作のオート／マニュアル切り替えにも対応する。また、IP52準拠の防じん・防滴性能、28～90mmのデジタルズーム、豊富な動画撮影機能、無線LANやBluetooth、USB Type-C、microHDMIの豊富な接続性への対応といった、多彩な機能を搭載している。そのほか、「Leica FOTOS」アプリとシームレスかつ安定した接続によって、安全かつ高速なモバイルワークフローを実現するとともに、写真機能と動画機能が区別され、操作がシンプルでわかりやすいユーザーインターフェースを採用することで、直感的に操作できる。