Switch 2対応 選べる6色 シャーベットカラーのかわいいワイヤレスコントローラー

カラバリ豊富なコントローラーが登場

便利な機能も多数搭載 プログラミング機能や背面ボタンなど高いカスタマイズ性も魅力

Nintendo Switch 2／Switch／Switch Lite／Switch有機ELに対応

各種センサーを標準装備

操作性を高める便利な機能を搭載

連続使用時間は約10時間

ゲーム周辺機器メーカーのアローン（埼玉県川越市）は11月14日、Nintendo Switch 2対応の「Switch2用カラフルコントローラー ホワイト／ブルー／ミント／ピンク／パープル／イエロー」をオフィシャルショップや家電量販店などで発売した。価格は3980円。新製品は、Nintendo Switch 2／Switch／Switch Lite／Switch有機ELに対応したシャーベットカラーが特徴のワイヤレスコントローラー。カラーは、ホワイト・ブルー・ミント・ピンク・パープル・イエローの6色。落ち着いた色味でインテリアにも合わせやすいカラーリングだ。連射機能、連射ホールド機能、ジャイロセンサー、加速度センサーを標準装備し、マイクロプログラミング機能でアクションを登録できるほか、背面ボタンも搭載し、操作性をカスタマイズできる。充電時間は約3時間で、満充電で約10時間の連続使用が可能。使用しない場合は、自動でスリープモードになる便利な機能も搭載している。有線接続にも対応するため、充電が切れてしまっても、ケーブルを接続して使い続けられる。