ファッションとコーデしやすいスモーキーカラーのワイヤレスヘッドホン「HA-S60W」

HA-S60W

軽量でミニマルなデザインを採用

イヤーパッドには長時間でも快適に装着できるウレタン素材を採用

スマートフォンアプリ「Victor Headphones」から各種操作が可能

4色のカラーバリエーションを用意

JVCケンウッドは11月下旬に、「Victor」ブランドから、ワイヤレスヘッドホン「HA-S60W」を発売する。カラーは、ブラック、ベージュ、カーキ、ホワイトの4色。価格はオープンで、実勢価格は6930円前後の見込み。「HA-S60W」は、ファッションとコーディネートしやすいスモーキーカラーと、軽量でミニマルなデザインを採用するとともに、長時間使用時における快適な装着感を向上させたオンイヤータイプのワイヤレスヘッドホン。軽量な本体とミニマルなデザインで持ち運びしやすく、日常のさまざまなシーンで気軽に音楽や動画の視聴を楽しめる。イヤーパッドにはウレタン素材を採用し、体温の効果で耳にやわらかくフィットするので、長時間でも快適な装着が可能となっており、ヘッドバンドは側圧を軽減した設計によって、快適な装着感を実現している。音質面では、高音質ネオジムを採用した30mmのドライバーユニットを搭載することで、低音と高音のメリハリが感じられるパワフルでバランスの取れたサウンドを楽しめる。また、FLAT／BASS／CLEAR／DYNAMIC／VOCALの、5つのサウンドモードを備えており、気分やコンテンツに合わせて切り替えつつリスニングできる。そのほか、2台の機器との同時接続が可能なマルチポイント対応で、有線接続での使用にも対応している。また、スマートフォンアプリ「Victor Headphones」に対応し、カスタムサウンドモードの登録やキー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどを、スマートフォンから操作できる。バッテリー駆動時間は約50時間。対応コーデックはSBC、AAC。重さは約149g。