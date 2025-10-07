final×日テレ系音楽番組「バズリズム02」がコラボした「ヘッドホン」と「イヤホン」

「UX1000 BUZZ RHYTHM version」（左）と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」

番組MCのバカリズムさんの特別ガイダンスボイス

UX1000 BUZZ RHYTHM version

ZE300 BUZZ RHYTHM version

finalは、日本テレビ系列の音楽番組「バズリズム02」と進めてきたコラボレーションプロジェクトによる製品である、ワイヤレスヘッドホン「UX1000 BUZZ RHYTHM version」および完全ワイヤレスイヤホン「ZE300 BUZZ RHYTHM version」のビジュアルを、同番組内で公開した。「UX1000 BUZZ RHYTHM version」はfinalの未発表モデル「UX1000」（近日公開）、「ZE300 BUZZ RHYTHM version」は同じく未発表モデルである「ZE300」（近日公開）をそれぞれベースとしており、番組でお馴染みのヘッドホンをモチーフにした鮮やかな赤色が目を惹くデザインに、「バズリズム LIVE」の新ロゴを採用している。両製品ともに、ガイダンスボイスは同番組のMCを務めるバカリズムさんが担当し、両製品でしか聴けないバカリズムさんのオリジナルボイスとして、「UX1000 BUZZ RHYTHM version」には「通常ボイス ver.」、「ZE300 BUZZ RHYTHM version」には「ささやき声 ver.」をそれぞれ搭載する。さらに、Bluetooth接続音などの効果音は、シンガーソングライター／ボカロPのsyudouさんが特別に制作したもので、両製品それぞれ異なる効果音を採用している。「UX1000 BUZZ RHYTHM version」は、音楽をライブのような臨場感でクリアに聴き取れるサウンドを目指す。「ZE300 BUZZ RHYTHM version」は、イヤホン本体による高い遮音性能に加えて、極小サイズの本体としては異例となる「ノイズキャンセリング」を搭載し、finalが長年培ってきた音響技術を活かして、聴き心地のよい柔らかさとクリアで細やかなサウンドを設計している。